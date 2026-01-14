股王信驊飆8300元天價　本土投顧目標價喊出「10500元」

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

受到內外資法人接力按讚影響，股王信驊（5274）目標價獲上調至10500元，今（14）日再度發動猛攻，開盤不到15分鐘衝上8300元天價，刷新上市櫃個股紀錄。

信驊今日以8090元開出，開盤8分鐘衝上8300元成交價，上漲295元或3.69%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前已有2家大型金控旗下投顧上修信驊目標價，設定價位各在9500元與10500元，遠高於美系外資目標價喊至8235元，日系外資則估約8000元。

由於信驊有望獲得CSP新客戶下代晶片BMC訂單，且將提供AST2700晶片，本土投顧最新報告表示，BMC王者地位再升級，在ASIC和ICMS 訂單兼得下，直接將把目標價由6890元拉升到10500元，並維持「增持」評級。

本土法人報告中指出，上調信驊評價的理由有3，

1、信驊2026~2027年CSP在AI與通用型伺服器的需求看法轉趨樂觀，且對BMC晶片需求變得更明確、動能更強。

2、信驊BMC晶片首度成功打入美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計將從該客戶的下一代產品開始出貨，產品型號為AST2700，被視為2027年新的成長引擎，並預期在2028年獲利挹注顯著。

3、產業端的供應壓力有望鬆動，先前市場關注的BT載板供貨吃緊情況，接下來可望進一步緩解，有助於整體供應鏈運作更順，間接支撐出貨與獲利節奏。