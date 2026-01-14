土方之亂帶旺環保概念股！5檔鎖漲停　可寧衛*拉第3根

▲土方之亂持續延燒，成台股交投重心，台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

土方之亂持續延燒，在市場聯想題材下，環保相關概念股今（14日）續全面噴出，可寧衛*（8422）、泰霖（8080）同步拉出第3根漲停，裕山（7715）、基士德-KY（6641）台境*（8476）跳空漲停，均是連拉第2根漲停。

土石方清運新制今年元旦起正式上路，國土署要求清運車輛必須安裝GPS、使用電子聯單追蹤流向，引爆營建業「土方海嘯」，也為台股資金另闢新戰場，土方之亂概念品躍升至資金追價買盤標的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可寧衛*是台灣最大有害廢棄物處理商，今日開盤即站上51.9元漲停價鎖死，至中午高掛買單逾10萬張，今年以來已大漲近5成。

主要業務為營建剩餘土石方資源處理的泰霖也因新制上路，過去交投相對清淡，近期成黑馬之姿往上衝，今股價同樣跳空漲停至43.45元，至中午高掛買單逾5000張。

裕山主要業務是土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，股價今早再度攻上漲停價40元，漲停鎖死，連續兩日刷漲停，創下新高價位。

以環保設備製造銷售的基士德-KY開盤攻頂，鎖死25.75元漲停價，連拉二根漲停板。

環境保護工程顧問與施工、土方資源再利用處理為主業務的台境*同樣至午盤鎖死22.7元漲停價，至午盤高掛委買單逾2萬張。

其他相關個股也在土方之亂具有想像空間而跟進上漲，包括日友（8341）今日最高攻至96.6元，大漲近9%，

法人提醒，留意個股在利多快速反應下出現短線過熱，若政策出現調整，要慎防高檔反轉壓力，避免追高風險。