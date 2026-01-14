權值股回神！鴻海、台達電飆漲3%　台股大漲281點刷30988新高

▲台股示意照。（圖／攝影中心攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14）日在權值股台積電（2330）、鴻海（2317）與台達電（2308）輪流發威下，台股於開盤1小時後飆漲逾281點刷30988.88點新高，距3萬1只差12點。

權值股王台積電今日早盤原以下跌5元開出，隨後強力買盤加持於盤中翻紅，上漲5元或0.29%至1715元，挑戰平天價。

另外，鴻海、台達電盤中皆漲逾3%，聯發科（2454）平盤之上，撐持大盤往上衝。