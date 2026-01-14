日圓兌美元向160靠攏！　「高市交易」助日股飆新高

▲高市早苗帶動日圓貶、日股升。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到日本可能轉向更寬鬆財政與貨幣政策的疑慮影響，日圓兌美元持續承壓，今（14日）早盤一度貶至159.42，創下自2025年7月以來新低水準，接近2025年7月11日觸及的161.759，日股則再刷新高。

《路透》報導，日本政局變數成為壓抑日圓的最新因素。日本首相高市早苗被傳正考慮於2月提前舉行眾議院大選，執政聯盟夥伴也證實相關可能性，市場憂心未來恐出現更寬鬆的財政與貨幣政策取向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

加拿大豐業銀行（Scotiabank）外匯策略師 Theoret 指出，高市在財政與貨幣政策立場上皆偏向鴿派，「意味著更高赤字與更寬鬆政策的可能性升高，對日圓相當不利」。

日圓快速走貶，也讓市場高度關注日本是否再度出手干預。日本財務大臣片山皋月表示，她已與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）就日圓近期「單向貶值」表達共同關切，日方不排除在必要時採取行動，遏止匯率過度波動。

另一方面，美元在美國通膨數據公布後普遍走強。最新數據顯示，美國12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，核心CPI年增2.6%，大致符合市場預期，使市場認為聯準會仍有降息空間，但短期內將維持利率不變。

聯準會官員也重申，在更明確看到通膨持續回落之前，將把利率維持在目前水準。聯邦基金期貨交易員的定價顯示，市場預期最快要到6月才可能啟動降息。

美元指數最新上漲至99.15，歐元、英鎊同步走弱；澳幣兌美元回落至0.668美元。

《CNBC》指出，儘管日圓走貶，日本股市卻持續吸引資金進駐。日經225指數開盤一度大漲1%，首度突破54000點整數關卡，東證指數（Topix）同步續創新高，顯示股匯走勢明顯不同調。

市場人士認為，短線日圓走勢仍將牽動日本官方態度與美元動向，後續波動不容忽視。