高市交易發威！日圓現鈔甜到0.2022　10萬台幣多換近2萬日圓

記者陳瑩欣／台北報導

日圓甜價再現！受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，台灣銀行今（14）日上午9點12分日圓現鈔賣出價下探至0.2022，即期匯率賣出價同步來到0.2007，雙雙創下近3個月來最甜水準，立刻吸引換匯族目光。

《路透社》等多家外媒報導，日本首相高市早苗被傳正考慮於2月提前舉行眾議院大選，執政聯盟夥伴也證實相關可能性，市場憂心未來恐出現更寬鬆的財政與貨幣政策取向，觸發「高市交易」（Takaichi trade），提前壓低日圓、拉高日股。

以民眾拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓計算，民眾若把握0.2022的價位到台銀臨櫃換日圓，可兌換約49萬4559日圓，相較去年10月高點，等於多換近2萬日圓，差距相當有感。

回顧2025年10月1日，台銀日圓現鈔賣出價約落在0.2105，當時同樣拿10萬元新台幣兌換，僅能換到約47萬5059日圓；如今再進場換匯，一來一回之下，足足多拿1萬9499日圓，相當於多吃近20碗、每碗1000日圓的拉麵。

匯銀主管指出，日圓2025年7月刷史上最甜臨櫃換匯價「0.2004」之後，日圓匯價有一陣子橫盤，但隨著高市早苗當選，近半年來日圓匯價波動明顯，在日本政經變數與國際資金動向牽動下，日圓短線是否續見甜甜價，成為市場關注焦點，即期匯價優勢仍較臨櫃換匯更多。