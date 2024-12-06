台新金控聖誕祭登場！打造夢幻遊樂園　超過40家商戶掃點享優惠

▲台新金控總經理林維俊出席聖誕祭 點亮「認真、永續」聖誕樹。（圖／台新金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年台新金控聖誕祭登場！今年連續第十二年舉辦以「幸福樂園·新願成真」為主題，在臺北市仁愛圓環打造夢幻聖誕樂園，巨型甜點燈飾搭配華麗旋轉木馬，與高達15公尺的認真永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點。熱門的聖誕限定專屬優惠合作商戶也突破40家，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」，掃點就可抽台新POINTS，帶來溫暖甜蜜且別具意義的豪華聖誕祝福。

2024年台新金控聖誕祭正式登場，營造濃厚聖誕氛圍，台新金控總經理林維俊今(6)日親自出席點燈儀式，與逾百名現場嘉賓、民眾，一同倒數點亮象徵「認真永續」的巨型聖誕樹，華麗照亮臺北市仁愛圓環夜空，並宣布一系列好玩好康的聖誕活動起跑。別具意義的是，台新金控秉持「認真‧永續」精神，今(2024)年持續第二年針對聖誕活動自願性減碳，以實際行動親身實踐，號召大家一同節能減碳，邁向永續未來。

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台新金控「2024聖誕祭點燈儀式」於眾人歡樂聲中點亮聖誕燈飾，包含金控大樓牆面上的聖誕燈飾、高15公尺的認真永續聖誕樹，以及充滿歡樂氛圍的聖誕光廊。林維俊於點燈致詞時表示：「我們今年持續使用綠電來點亮仁愛圓環，祝福大家有一個歡樂永續的聖誕節，歡迎民眾邀請親朋好友一同到球場支持台灣體育賽事。」

今(6)日點燈現場活動豐富，仁愛國小弦樂團的聖誕組曲演奏，以及活力充沛的臺北台新戰神啦啦隊(Taishin Wonders)表演，為一系列聖誕活動熱鬧拉開序幕，還有「聖誕限定快閃市集」吸引民眾駐足。沿著台新金控總部大樓外，設計了許多景點供民眾觀賞，包括以舊樹重製、有別以往的大型童話風聖誕樹、光廊的互動發光鍵盤及兒童樂園中常見的旋轉木馬，除了觀賞之外，民眾也可以互動體驗拍照打卡。同時，今(2024)年的聖誕活動持續秉持永續的精神，大量運用舊鐵件創新呈現不同以往的全新聖誕氛圍，除了材料上的再利用外，金控總部本身已執行綠電轉供及購買碳權抵銷碳排放量，真正以行動展現邁向永續決心。

慶祝台新聖誕祭，即日起將有多項聖誕活動及優惠上線，例如以幸福樂園為主題的線上遊戲「掃點活動」，只要掃到圓點就可以抽台新 POINTS，沒有抽到的民眾還有機會再抽iPhone16，讓不能親自來到金控的民眾也可以一起歡樂共度聖誕節。另外，總部大樓一旁的「聖誕光廊」此次持續結合Richart Life APP，串聯逾40家人氣品牌及連鎖企業，推出掃描QR Code領取「限定聖誕專屬優惠」活動。除現場掃碼領優惠券，民眾也可透過Richart Life APP獲得聖誕相關專屬優惠。另一方面，台新金持續受邀參與臺北市政府的「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義百貨商圈松智路、松壽路、松高路及香堤大道廣場空橋進行燈飾佈置，打造金銀絢爛聖誕隧道，民眾漫步空橋時，即可收到台新結合眾多合作商家提供的優惠推播訊息。民眾可一邊欣賞聖誕美景一邊領取優惠好康，共同留下難忘的聖誕回憶。

