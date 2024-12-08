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SCFI連二紅　美線貨量估逐周上升、12月下旬醞釀漲價

▲海運，貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續2周走揚，本周上漲22.63點或1％至2256.46，美西美東線還是持續向下修正，不過跌幅收斂，業者指出，美西線仍會繼續修正，不過越接近美東罷工，貨主應會將貨逐漸移往美西，加上農曆春節將至，貨量應會逐周提升。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價小跌9美元或0.3％至3030美元；地中海線每TEU漲79美元或2.15％至3761美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌36美元或1.08％至3309美元；美東線每FEU下跌30美元或0.6％至4924美元。

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業者表示，目前為了規避關稅政策，部分貨主會趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國，且越接近明年1／15美東罷工時間，由於自動化議題很難達成共識，罷工機率不小，因此貨主應會將貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐周上升。

業者指出，美西線仍預期持續下修至12月下半旬，等到12月下半旬過後，船公司會開始醞釀美東及美西線的漲價趨勢，但實際漲幅仍要等下周後才會逐漸明朗。

貨櫃三雄6日股價震盪，長榮（2603）收228元，上漲2元或0.88％，成交量逾1.2萬張，3大法人買超2457張；陽明（2609）收75.6元，上漲0.9元或1.2％，成交量逾2.7萬張，3大法人買超6746張；萬海（2615）收84元，下跌0.2元或0.23％，成交量逾1.1萬張，3大法人賣超1928張。

關鍵字： SCFI航運農曆春節美西線貨量

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