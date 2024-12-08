ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電2奈米良率爆已達60％　基辛格嗆「用%做比較並不合適」

▲英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／資料照）

▲英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

半導體行業獨立分析師Dan Nystedt在社群平台「X」上分享業界傳出台積電（2330）的2奈米製程晶片試產良率突破60%，優於預期，若明年量產，可望成為全球最先進程程技術，不過這則發文僅公開9分鐘，剛從英特爾退休的前執行長基辛格（Pat Gelsinger）隨即發文嗆聲「良率用％做比較並不合適」，遭網友反問「Intel的良率要如何描述？」

▲台積電2奈米傳試產良率突破60%，英特爾前執行長基辛格公開嗆聲。（圖／翻攝X平台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電2奈米傳試產良率突破60%，英特爾前執行長基辛格公開嗆聲。（圖／翻攝X平台）

Dan Nystedt指已有媒體引述未透露姓名的供應鏈消息人士稱，台積電2nm製程試產良率超過60%，超出預期。量產計劃將於明年進行，製造技術正在台積電新竹（寶山）廠開發，準備好後也將轉移到高雄廠。

隨後基辛格在相關發言下表示，「用％來談論產量是不合適的。」他表示大晶片的良率較低，較小的晶片擁有較高良率。

基辛格同時指出，「任何在不定義晶片尺寸的情況下，使用成品率百分比作為半導體健康狀況指標的人都無法理解半導體成品率。」

對於基辛格的言論，雖有網友表示認同，但也有人反問「所以Intel的良率？」、「如果台積電總是用最佳晶片尺寸，這是不公平的嗎？」、「這就是為何他們決定基辛格該退休的原因」。

關鍵字： 半導體台積電2奈米製程良率英特爾

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電2奈米良率爆已達60％　基辛格嗆「用%做比較並不合適」

台積電2奈米良率爆已達60％　基辛格嗆「用%做比較並不合適」

半導體行業獨立分析師Dan Nystedt在社群平台「X」上分享業界傳出台積電（2330）的2奈米製程晶片試產良率突破60%，優於預期，若明年量產，可望成為全球最先進程程技術，不過這則發文僅公開9分鐘，剛從英特爾退休的前執行長基辛格（Pat Gelsinger）隨即發文嗆聲「良率用％做比較並不合適」，遭網友反問「Intel的良率要如何描述？」

2024-12-08 16:51
配息定輸贏！00878、00919股民雙雙破紀錄　00929失守90萬人大關

配息定輸贏！00878、00919股民雙雙破紀錄　00929失守90萬人大關

受到月月配始祖復華台灣科技優息（00929）配息嚴重縮水影響，台股ETF人數大洗牌，季配息的「國民ETF」稱號的國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）在配息維持歷史新高水準下，本周受益人持續成長，各以154萬人與104萬人創下新高，而00929則因配息降至0.05元引爆逾3萬人跳車，受益人數跌破90萬人大關，降至89萬1336人。

2024-12-08 15:05
台股上周強勢反彈大漲930點　法人看好12月作帳行情

台股上周強勢反彈大漲930點　法人看好12月作帳行情

台股上週強勢反彈，全週加權指數大漲930.77點或4.18%，周五集中市場指數收在23193.27點，成功收復23000點關卡。法人看好最近正值輝達（NVIDIA）GB200新AI伺服器出貨時期，台股基本面良好，12月作帳行情可期。

2024-12-08 14:06
比特幣連結最深！00909今年報酬率破7成　稱霸274檔股債ETF

比特幣連結最深！00909今年報酬率破7成　稱霸274檔股債ETF

2024年接近尾聲，統計全市場272檔股債ETF，今年度報酬王由國泰數位支付服務(00909)以70%奪下冠軍寶座，其他前四名分別是第一金太空衛星（00910）、元大台灣50正2（006311）、富邦未來車（00895）及群益臺灣加權正2（00685L）。

2024-12-08 13:23
加油等等！明起汽、柴油各降0.1元　98無鉛每公升32.1元

加油等等！明起汽、柴油各降0.1元　98無鉛每公升32.1元

台灣中油公司宣布自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.9元。

2024-12-08 12:04
ETF高息3雄超狂月配加薪表大PK　00919月領萬元成本不到百萬

ETF高息3雄超狂月配加薪表大PK　00919月領萬元成本不到百萬

2024年12月2日，群益投信官網公告，00919預計配發現金股利0.72元維持新高，利用知美製作貼文當下最新的收盤價格23.79元計算，年化配息率12.11%。12月有不少高股息配息大烙賽，00929復華台灣科技優息，更是宣布腰斬再腰斬配息剩下0.05元，相較之下，00919群益台灣精選高息，可以維持高配息真的是不簡單，知美幫大家整理00919今年總共4次的實際配息，每次換算下來的年化配息率通通超過10%。

2024-12-08 11:29
ETF兩樣情！00919全年殖利率衝11％　網哀：00929連雞排都買不起

ETF兩樣情！00919全年殖利率衝11％　網哀：00929連雞排都買不起

根據證交所最新數據顯示，2024 年 ETF 最新規模已經來到 2.63 兆元的新高紀錄，2023 年底的時候是 1.47 兆元，規模等於年增近八成，這其中又屬高股ETF最受投資人的喜愛，尤其是00919、00929受益人數分別高達102萬人及92.4萬人，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準，究竟 00919的厲害之處在哪裡？00929還有機會重返榮耀嗎？今天股編帶大家來探討探討。

2024-12-08 10:30
銷售旺季、旗艦新機帶動　第三季智慧手機產量季增7%

銷售旺季、旗艦新機帶動　第三季智慧手機產量季增7%

根據TrendForce最新調查，2024年第三季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產量的角度分析，第三季的表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。

2024-12-08 06:00
SCFI連二紅　美線貨量估逐周上升、12月下旬醞釀漲價

SCFI連二紅　美線貨量估逐周上升、12月下旬醞釀漲價

最新一期SCFI運價指數連續2周走揚，本周上漲22.63點或1％至2256.46，美西美東線還是持續向下修正，不過跌幅收斂，業者指出，美西線仍會繼續修正，不過越接近美東罷工，貨主應會將貨逐漸移往美西，加上農曆春節將至，貨量應會逐周提升。

2024-12-08 06:00
AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入　分析師：客戶重技術

AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入　分析師：客戶重技術

自從仁寶加入人工智慧（AI）伺服器戰局後，電子五哥代工廠全數投入相關領域。分析師指出，在AI伺服器新產品推出的初期階段，新進供應商比較有機會提升市占，但客戶考慮的不只有價格而已，還更重視技術層次和生產線韌性。

2024-12-07 17:37

讀者迴響

熱門新聞

ETF高息3雄超狂月配加薪表大PK　00919月領萬元成本不到百萬

9家金控公布前11月獲利　中信金EPS 3.45元暫居冠

ETF兩樣情！00919全年殖利率衝11％　網哀：00929連雞排都買不起

租屋族注意！明年報稅享房租最多18萬扣除額　名下5種房也適用

銷售旺季、旗艦新機帶動　第三季智慧手機產量季增7%

規劃退休多做1事所得替代率達60%

股價從64→4472元！FT最具影響力女性蘇姿丰入列

AI伺服器代工價格戰？電子5哥全數投入　分析師：客戶重技術

台灣人勞碌命！ 2023年總工時2020小時　39國排第6

配息定輸贏！00878、00919股民雙雙破紀錄　00929失守90萬人大關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366