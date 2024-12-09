12月發錢了！勞保局18筆款項接力入帳　這筆錢近4萬「1狀況」領嘸

▲勞動部勞保局從12月5日起至12月31日，將陸續發放18筆款項。（示意圖／達志影像）

文／翁申霖／今周刊

歲末年終，今(2024)年最後一個月勞保局給付、補助發放日全數出爐！項目包括勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等，其中，今年的最後一天(12/31)將有6筆款項接力入帳；有申請且符合資格的民眾，趕緊去刷存摺看是否已有部分項目已經完成入帳作業！

根據勞保局統計，勞保「三大年金」（老年年金、失能年金、遺屬年金）給付，9月總計有190萬1374人領取，總金額來到364.68億元，平均每人領取1萬9180元。

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其中，領取人數最多的為「老年年金」，9月一共有184.31萬人領取，總金額357.19億元，平均每人領取19379元，連續4個月站穩1.9萬元。

老年年金➤計算方式

老年年金給付依有2種方式，擇優發給。

1.平均月投保薪資×年資× 0.775%+3,000 元

2.平均月投保薪資×年資×1.55%

若被保險人延後請領，每延後一年請領，依原計算金額增給4％；而若保險年資滿15年，但尚未符合請領年齡條件，得提前請領老年年金，每提前一年，依原計算金額減給4％，以提前五年請領為限。

失能年金➤計算方式

失能年金的計算方式為「平均月投保薪資×保險年資×1.55%」，每月最低保障4000元。

遺屬年金➤計算方式

遺屬年金最低保障3000元，勞保局有詳細說明遺屬資格、順序，同一個順序的遺屬有兩人以上時，每多一人可加發25％，最多以50％為上限。

12月入帳接力 這天發放6筆款項

根據「勞保局行事曆」顯示，以國民年金保險生育給付來看，將分別在12月5日、12月12日、12月19日、12月26日發放；至於國民年金保險喪葬給付則於12月16日及12月31日發放。

而今年的最後一天(12/31)將有6筆款項接力入帳，分別為國民年金保險喪葬給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金、國民年金保險遺屬年金。

勞保局提醒，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付，等於領取3萬9522元補貼。

不過，依照《國民年金法》第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

勞保局「入帳」行事曆

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