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渣打銀行攜手鴻海集團子公司揚信科技　簽署22億元綠色貸款

▲▼ 渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

▲渣打銀行與鴻海集團子公司揚信科技完成簽署22億綠色貸款。(圖/渣打銀行提供)

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行於今（9）日宣佈與鴻海（2317）集團之子公司揚信科技完成簽署總額22億元，2年期綠色貸款（Green Loan），攜手推動永續發展。此筆貸款展現渣打銀行攜手客戶持續推動永續發展的決心。

此筆綠色貸款將被專用於揚信科技的電動車鋰電池廠綠建築專案，並透過臺灣建築中心推出的「生態、節能、減廢、健康」（the Ecology， Energy Saving，Waste Reduction，and Health，EEWH）的認證，或遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證」（the Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction，LEED），預計取得黃金級或以上的認證。

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鴻海科技集團旗下揚信科技總經理梁立信表示，在打造台灣綠色能源產業鏈的過程中，揚信透過綠色貸款，同時為員工提供更友善、更環保的工作環境，進一步落實集團「EPS+ESG＝永續經營」的理念。這不僅展現了我們對環境責任的承諾，也彰顯了我們推動永續發展與員工福祉的決心。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，透過渣打集團「永續金融事業部(Sustainable Finance Team)」的支援，擁有完備的產品架構以及跨市場的豐富經驗，為全球客戶提供全面的永續金融服務，攜手客戶，渣打承諾於2030年前調動3,000億美元的資金支持客戶的永續發展，並於2050年前實現所有融資活動的淨零排放。

關鍵字： 鴻海渣打銀行揚信科技綠色貸款永續發展

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