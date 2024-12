渣打銀行攜手鴻海集團子公司揚信科技　簽署22億元綠色貸款

▲渣打銀行與鴻海集團子公司揚信科技完成簽署22億綠色貸款。(圖/渣打銀行提供)

記者巫彩蓮/台北報導

渣打銀行於今(9)日宣佈與鴻海(2317)集團之子公司揚信科技完成簽署總額22億元,2年期綠色貸款(Green Loan),攜手推動永續發展。此筆貸款展現渣打銀行攜手客戶持續推動永續發展的決心。

此筆綠色貸款將被專用於揚信科技的電動車鋰電池廠綠建築專案,並透過臺灣建築中心推出的「生態、節能、減廢、健康」(the Ecology, Energy Saving,Waste Reduction,and Health,EEWH)的認證,或遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證」(the Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction,LEED),預計取得黃金級或以上的認證。

鴻海科技集團旗下揚信科技總經理梁立信表示,在打造台灣綠色能源產業鏈的過程中,揚信透過綠色貸款,同時為員工提供更友善、更環保的工作環境,進一步落實集團「EPS+ESG=永續經營」的理念。這不僅展現了我們對環境責任的承諾,也彰顯了我們推動永續發展與員工福祉的決心。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示,透過渣打集團「永續金融事業部(Sustainable Finance Team)」的支援,擁有完備的產品架構以及跨市場的豐富經驗,為全球客戶提供全面的永續金融服務,攜手客戶,渣打承諾於2030年前調動3,000億美元的資金支持客戶的永續發展,並於2050年前實現所有融資活動的淨零排放。