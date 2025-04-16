快訊／台積電跌12元至865　台股殺逾200點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（16日）以19737.09點開出，指數大跌120.58點，跌幅0.61％。台積電（2330）跌逾12元至865元，指數殺逾204.46點至19653.21點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到867元，跌幅1.14％，隨後跌勢擴大，下跌12元至865元；鴻海（2317）下跌1.5元至138元；聯發科（2454）下跌15元至1370元；廣達（2382）下跌5元來到223元；長榮（2603）下跌2.5元至211.5元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌155.83點或0.38％，收在40368.96點；標準普爾500指數下跌9.34點或0.17％，收5396.63點；那斯達克指數下跌8.31點或0.05％，收在16823.17點；費城半導體指數上漲18.67點或0.47％，收4021.89點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 40368.96 ▼155.83 ▼0.38% S&P500 5396.63 ▼9.34 ▼0.17% NASDAQ 16823.17 ▼8.31 ▼0.05% 費城半導體指數 4021.89 ▲18.67 ▲0.47%

資料來源：證交所