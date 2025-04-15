快訊／美股三大指數普漲　台積電ADR漲0.7%

台股大漲外資縮手！小賣超4.9億 砍南亞科、鴻海最多

台股今（15）日開高走高，終場大漲344.58點，惟外資今賣超明顯收斂到只剩4.9億元，觀察今日外資賣超前3大個股，以南亞科（2408）、鴻海（2317）、陽明（2609）居前3位。

川普關稅掀貿易巨浪 勤業教4招避免衰捲「洗產地」風波

美國總統川普自上任後再度掀起貿易政策巨浪，勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師今（15）表示，在全球貿易碎片化與政策干預日益頻繁的當下，單一成本最低的供應鏈不再可靠。且因生產國政策變動，供應鏈風險浮上檯面，關稅將成為企業不可輕忽的主要成本，採購與製造必須要同時納入4大「穩定性評估」，避免「洗產地」行為。

快訊／越南美國線運價高過台灣 估兩周後東南亞出貨增逾兩成

超大型攬貨業A公司負責人指出，大陸關稅政策變來變去，美國海關與邊境保護局(CBP)宣布說電子產品給關稅豁免，川普昨日卻又說沒有，業界都還在觀望等候，加上本周泰國潑水節，東南亞整體貨量約增3-5%，估計一、兩周後貨量會較明顯增加，估計可增加二到三成。

川普考慮汽車零件關稅豁免 8台廠盤中亮燈漲停

美國總統川普暗示可能豁免25％汽車零組件關稅，但同時啟動調查半導體及藥品，8檔台廠汽車零組件相關個股今（15）日盤中聯手攻上漲停，虎山（7736）亮燈攻上108.5元，重返百元俱樂部。

上市櫃公司去年大陸投資賺4901億元 創歷史第2高

受惠於終端需求增加，電子零組件業、其他電子業及半導體業獲利成長，金管會統計2024年大陸投資損益，上市公司利益4630億元，上櫃公司利益271億元，合計利益4901億元，整體較2023年度增加412億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。

緯創獲輝達欽點！內外資聯手搶進 4天飆漲37%重回百元

輝達（NVIDIA）欽點效應發威，緯創（3231）近期獲外資、投信聯手買超，連4個交易日飆漲逾37%，今（15）日股價重回百元以上，以每股102.5元作收。

232萬人被錢香醒！10檔ETF今入帳 00919、00713都在列

台股ETF股利大發送，統計共有10檔發放逾182億元現金股利，預計2326402人今早被錢香醒，平均每位可領7844元。根據CMONEY統計資料顯示，4月15日包括00919群益台灣精選高息等共10檔台股ETF發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」 老謝點11台廠壓力大

美國總統川普為祭出關稅措施，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「一拳打趴台灣傳產三大明星產業」，並點出11家台廠承壓。

AMD首款台積電2奈米製程晶片來了 新處理器「Venice」投片

AMD宣布代號為Venice的新一代AMD EPYC處理器為業界首款完成投片（tape out）並採用台積電先進2奈米（N2）製程技術的高效能運算（HPC）產品。Venice預計明年如期上市。AMD同時宣布，第5代AMD EPYC CPU產品已在台積電位於亞利桑那州的新晶圓廠成功啟用和驗證。

宏佳騰越南廠正式啟用 首款量產車型第二季交貨至美國

宏佳騰持續深耕國際市場，於4月7日舉辦越南廠謝土儀式，正式宣告產線啟用並開啟整車量產，象徵品牌在全球戰略佈局邁入新階段。而品牌也趁勢在國內推出全新車款「壯遊夥伴STR300 GT」及「國民安全神車Dory 125 ABS」，以滿足不同消費族群的用車需求。