交不出財報暫停交易　股票變壁紙「只能認賠？」過來人：繼續放

▲原PO好友手上持有樺晟的股票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

連接線廠樺晟（3202）因為財報交不出，自4月7日起停止交易，若是半年內無法補交財報，將面臨下市危機。就有網友緊張指出，朋友買了樺晟，沒想到股票下市了，求問剩下的股票怎麼辦？對此，網友認為，其實可以繼續放，也許有一天會重新上市，且公司有賺錢還是可以分到股利。

有網友在Dcard發文，「 股票下市該怎麼處理？」朋友前陣子買了樺晟，結果從7日起暫停交易，求問「這種情形只能認賠了嗎？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「真的樺晟灰了」、「你朋友也太會選」、「一張不賣，奇蹟自來的心態」、「目前只是暫停交易半年，看公司有沒有辦法補救，但看起來是凶多吉少，買了八張的苦主路過」、「我爸二十年前買的久津實業就是壁紙」。

網友認為，其實可以繼續放著，「雖然下市，但公司有賺錢還是有可能會配息，我就是有一檔下市，但每年都會配息，不知道怎麼交易，乾脆就放著」、「下市不等於壁紙，下市只是不能在手機app上交易，如果公司還有賺錢，還是會分股利，公司倒閉才是壁紙」。

有過來人指出，也許有機會重新上市，「也許有一天穢土轉生，就像力晶一樣」、「不用擔心，哪天它再重新上市，就賺翻了，比如我力晶之前在2012左右買，那時候每天不是漲停就是跌停，跟朋友買了幾張當樂透的概念，後來就下市了，2021年時竟然以力積電重新上市，股價還飆到8~90元，直接賣掉賺了十萬，前提是他要可以重新上市」。

據了解，連接線廠「樺晟」由於未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於4月7日停止上櫃交易，將積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告會計師查核簽證，並辦理申報及公告。