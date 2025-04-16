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債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲債券型基金受益人跌破200萬人，非投等債人氣基金逆勢增加。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。

市場推估，上周美債殖利率歷經市場不尋常拋售，30年期國債的殖利率一度飆破5%，市場傳言四起揣測賣壓何來，而這一場風波甚至波及9日當天國內債市盤前期貨交易，因流動性風險瞬間觸底直接殺跌停，強制平倉，雖開盤後價格反彈，但市場哀號聲四起，美債期貨投資人重傷。

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面對美債波動，影響投資人持有債券ETF意願，但觀察今年來受益人逆勢增加最多的前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，就占3檔，分別群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）以及第一金優選非投債（00981B）。

▲▼債券型基金受益人增加前10檔。（圖／記者巫彩蓮攝）

市場法人表示，佈局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，而且連續6次年化配息率逾8%，顯示出配息維持新高的債券ETF還是較受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊表示，債券ETF產品更趨多元，流動性也越來越好，並大多具有穩定配息機制，投資人不但可以此建立穩健收益部位，亦有望掌握後續資本利得契機。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

00953B經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，此外，受到近期金融市場動盪的影響，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上，更是非常適合長線佈局之價位。川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑威爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

關鍵字： 債券ETF投資市場基金

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