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「關稅帝君」下凡亂股市　台灣獲利產業曝光

因為川普關稅問題陰晴不定，台灣機械業者都很頭大。（圖／報系資料照）

▲因為川普關稅問題陰晴不定，台灣機械業者都很頭大。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「原本暫停的單，美國客人說趕快加班做好運過去，叫我多扛一點關稅，我就認了，先衝再說！」台中一家機械業者向CTWANT記者透露，川普２日宣布台灣的對等關稅32%後，他就讓公司員工準備放假去跟大甲媽繞境，但9日宣布暫緩90天，他又趕緊將員工通通召回，加班趕機器，搶在緩衝期內能賺多少是多少，「現在緩衝期10%（基準稅率），等到32%（對等關稅稅率），就不用跑了。」

全球市場被川普關稅政策搞得暈頭轉向，在美國時間4月9日啟動的對等關稅，不到一天又緊急喊卡，美國時間12日又有部分電子產品的豁免，CTWANT記者採訪多家根留台灣的廠商，發現有些業者除了能鬆一口氣，原本被視為受傷最重的機械業者趕快加班，能搶一單是一單，另外還有些廠商可望小小受惠。

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經濟部在4月9日於立法院報告時，分析美國實施對等關稅後，初步評估相關產業的影響情形，其中在運輸工具方面，認為對整車影響有限，零組件部分要持續評估，不過因為在美國需要產品驗證，預計會有約一年的作業時間，所以短期仍會繼續出口。

若能在美國設廠，汽車零件與改裝業反而因關稅壁壘而利多。（圖／報系資料照）

▲若能在美國設廠，汽車零件與改裝業反而因關稅壁壘而利多。

一家在美國已有廠的汽車零件業者跟CTWANT記者說，因為汽車零件需要認證，所以沒這麼快可以換廠商，且預計因關稅問題，美國民眾會減少購買新的進口車，會多採購中古車、或是自行維修改裝家裡老車，預計他們在美國的業績有機會成長。

在川普的狂躁政策下，有些業者的確可望小小受惠。台灣某食品大廠高層跟CTWANT記者透露，如果台灣真的對美國的農產品關稅降為零，包括牛肉，以及黃豆、小麥、玉米等原料進口就會更便宜，這對內需型的食品業者來說絕對是大利多，「不過現在整體氣氛不好，也是要觀察一下，是否會影響消費者信心的購買力。」

業者也提醒，「接下來還要關注，那些不能去美國販售的低價商品，會不會流竄到台灣市場。」川普關稅海嘯影響的不只是產業鏈，還有全體民眾接下來的生活品質。

以台灣為生產基地的光學鏡頭龍頭大立光(3008)10日開線上法說會，被問及川普關稅問題時，董事長林恩平回應，「由於我們產品沒有直接出到美國，不會直接被課到稅，目前關稅對我們沒有直接或間接的影響。」但身為蘋果概念股，大立光股價4月1日時2470元、4月9日只剩1800元。

會不會赴美投資設廠？林恩平透露，大立光主要生產在台灣，的確有客戶要求建置海外產能，但由於成本會增加，客戶如果願意吸收墊高的成本，大立光才會考慮海外布局，「這個還在談而已。」

虹彩光電董事長廖奇璋看好膽固醇液晶技術，不受關稅干擾。（圖／報系資料照）

▲虹彩光電董事長廖奇璋看好膽固醇液晶技術，不受關稅干擾。

如果有獨門技術，關稅影響就相對少一點。「美國關稅問題完全沒影響！」友達（2409）轉投資的虹彩光電董事長廖奇璋跟CTWANT記者說，他們的膽固醇液晶全彩電子紙技術，在全球有200多項專利，等於是中央工廠教大家怎麼炒菜，就像是掌握關鍵技術的「Design House」，且因深耕日本與歐洲市場，能避開美國高關稅問題，預計下半年會有好成績。

川普政策引發業界關注，記憶體大廠南亞科(2408)旗下產品直接銷往美國比例不高，受關稅影響較小，在10日法說會上，總經理李培瑛解釋，美國已暫緩對等關稅90天、也就是未來3個月維持在10%基準關稅，「至少目前不會出現巨大的、破壞性的影響。」再者，每個客戶在終端市場的地位、角色不同，比較強的可以把關稅轉嫁到最終端的客戶身上，有一些會要求供應鏈彼此分擔一點。

不過，李培瑛也不敢掉以輕心，接下來要關注晶片禁令及整體消費市場低迷等問題，「最近每天晚上都在關心美股最新動向。」川普開打的全球關稅戰，讓所有台商徹夜難眠。

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忐忑的風暴1／關稅壁壘隱然成形　就業+就安基金迎「衝撞」測試
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關鍵字： 周刊王對等關稅

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2025-04-15 18:25

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