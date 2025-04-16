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川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

美國總統川普的關稅政策，目標之一是要讓蘋果手機在美國製造。（圖／新華社、Apple提供）

▲美國總統川普的關稅政策，目標之一是要讓蘋果手機在美國製造。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國總統川普緊急宣布對等關稅暫緩90日的這一天，4月10日剛好是台灣公布最新經濟數據的日子，三月出口數據495.7億美元創新高，連續17個月成長，本是喜事一樁，財政部統計處長蔡美娜卻吐實：「好像是颱風來臨前的晚霞！」原來3月出口大爆發，除了原有的AI商機，另個主因是美國關稅政策引發的提前拉貨潮，就像川普關稅風暴襲擊前的最後掙扎。

「所有同業都在懷疑人生。」一科技大老告訴CTWANT記者，先前在2017年川普第一任的中美貿易戰，為了降低美國政府對中國加徵的關稅，美國品牌客戶採取「中國+1」產地策略，也就是要在中國之外建立生產線，身為科技供應鏈的台廠們不得不加速布局越南、泰國、墨西哥，耗巨資在當地設廠，甚至從整地、拉水電開始篳路藍縷，沒想到東南亞廠投產後錢還沒賺回來，局勢又丕變，川普反倒以防堵「中國洗產地」之名，給這些地方加徵46%、36%、25%等高關稅。

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關稅震盪持續，被網友戲稱為「關稅帝君」的川普，以貿易逆差引發國家安全疑慮構成「國家緊急狀態」為由，台灣時間4月3日宣布自5日中午12時1分起，對所有進口國家實施無差別的「基準關稅」10%，並對多國徵收稅率更高的「對等關稅」，自9日中午12時1分起生效，台灣出口美國的商品稅率高達32%，比競爭對手日韓的24％和25%還高。

其中，對中國開徵稅率34%，加碼到總計145%的恨天高水準，使得仍高度依賴中國製造的美國消費電子行業陷入絕境，市場人士憂心蘋果將面臨疫情以來最大供應鏈危機。川普這一記「七傷拳」出拳前一刻，戲劇性地宣布「90天豁免」，但堅定地將中國排除在外，不到兩天，上周末的12日，美國海關對特定科技產品實施豁免對等關稅清單，讓蘋果等美國科技大廠及龐大供應鏈暫時鬆口氣，川普在15日向記者透露，因為蘋果執行長庫克親自打電話給他才幫忙。

不過針對半導體關稅，川普仍不肯鬆口，14日發文表示這只是暫時作法，接著要對半導體產業進行國安貿易調查。面對宛如「川劇變臉」的川普關稅政策，一日一變，充滿不確定性，電子五哥紛紛公開回應，現階段正常出貨。

台灣重要的電子業者，都跟輝達執行長黃仁勳是多年好友且重要的合作夥伴。（圖／報系資料照）

▲台灣重要的電子業者，都跟輝達執行長黃仁勳是多年好友且重要的合作夥伴。

廣達 (2382) 表示，暫時沒收到暫停出貨的消息，廣達在全球皆有布局，可依照客戶需求彈性調整產能。英業達 (2356) 表示，因第二季因客戶提前拉貨，預期筆電將成長個位數百分比的展望不變；因應美國對等關稅政策，AI 伺服器與筆電從墨西哥組裝後運往美國，不排除在墨西哥擴充產能。

緯創 (3231) 表示，AI 伺服器為剛性需求，影響不大，14日被輝達宣布要在美國德州的達拉斯合作設廠。仁寶 (2324) 表示，現階段照常出貨，但無法預期關稅生效後帶來的衝擊，持續與客戶積極討論應對措施。 和碩 (4938) 近日啟用位於美國加州 Santa Clara 新辦公室，開始規劃建置北美生產基地，預計今年開出產能。

儘管電子五哥看似老神在在，但集邦科技（TrendForce）最新調查報告，已全面下修四大電子產品今年的出貨展望，包括AI伺服器，因產地多在墨西哥，出貨年增率將從28.3%下修到24.5至18%；伺服器部分，因企業資本支出緊縮，採購預算轉趨保守，全年出貨量年增率從6.9%下調為5.4至2%，智慧型手機從原本預估的成長1.5%，改為持平或年減5%，筆電出貨下修為3至2%。

台灣電子業過去最大的客戶之一蘋果公司，3月底就火力全開，將秘密裝滿iPhone的貨機，一架又一架從印度的機場起飛，橫跨1萬3千公里，直奔美國的各大城市，3天內移動了150萬台手機。蘋果花了8個月打通印度製造基地的綠色通關走道，將30小時通關時間縮減為6小時，順利趕在史上罕見的人造經濟海嘯來襲前，上陣啟用。

廣達已到墨西哥設廠，但仍被多課25%的關稅。（圖／報系資料照、翻攝自Quanta Mexico Manufacture Center LinkedIn）

▲廣達已到墨西哥設廠，但仍被多課25%的關稅。

「逃不了了，只能硬幹。」某電子上市公司高層在關稅消息一出時，跟CTWANT記者說，設廠都是要規劃五年、十年的事，目前的布局已經是最佳化，就靠自己調度了，「反正川普最多4年任期，說不定過幾天又改了。」

一筆電代工廠透露，原本4月9日後的訂單被美國客戶要求暫停，現在多了90天緩衝期後，就開始跟客戶討論後續要怎麼分擔，先把美國的庫存充滿，不過他也跟CTWANT記者私下抱怨「關稅明明是客戶的事情，他們應該自己去找川普說清楚。」對於台灣供應鏈在國際談判的弱勢感到悲哀。

川普對台下一步、尤其是半導體產業將如何出招？一位科技界大老向CTWANT記者大笑回說，「現在問川普要幹嘛？不如去拜恩主公比較快！」果然是氣到極點，就只能笑了。

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關鍵字： 周刊王對等關稅

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2025-04-15 18:25

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