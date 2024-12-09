華航歐洲總部遷至法蘭克福　拚優先增班布拉格、維也納

▲華航總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）全面布局歐洲航點，目前共直飛歐洲6大城市、每周25班次，並在10月將歐洲總部遷至德國法蘭克福，主要是因飛航客貨班次最多、營業額也是歐洲最高；看準商務客及旅遊商機，下一步將增班布拉格、維也納2大航點。

華航總經理高星潢表示，歐洲總部原本在荷蘭，因為阿姆斯特丹是華航在歐洲的第一個航點，今年10月中將歐洲總部遷移到德國，主要是因法蘭克福商務客、轉機客多，地理位置也居中，且客機每日飛航、貨機每周2班飛航法蘭克福，班次數最多，營業額也是歐洲最高。

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高星潢指出，目前歐洲東西南北都布局了，除了德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹之外，還有英國倫敦、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等，下一步將視機隊運能規模加密航網，優先增班維也納及布拉格。

高星潢說，布拉格目前載客率都有9成，除了觀光、轉機客外還有商務客，比如台積電（2330）到德勒斯登設廠，日韓越南等經台灣中轉往返歐洲，轉機市場持續暢旺，預計最快明年會從現有的每周2班增為每周5班；維也納現在每周4班，也希望增為每周6班。

高星潢也提到，增班的時程還是要看交機時間而定，預計明年下半年波音787可交2架新機，主要是要取代A330，屆時會先派飛亞洲，待3個月後穩定，白天可飛航亞洲、晚上派飛歐美，即可增班布拉格及維也納。

此外，華航積極擴大歐洲營運版圖，每周直飛25班往返歐洲的來回航班，提供逾1.5萬個往返座位，今年平均載客率超過85％，目前12月耶誕旺季平均訂位率也已達8成，其中以英國倫敦表現最為突出，訂位率逾85％，將持續優先爭取高收益直飛客源，並充分利用第6航權，透過綿密的區域航網搶攻亞洲轉機市場，每周共500個班次，便利服務歐洲往返東南亞及東北亞轉機旅客，衝刺客運營業銷售。

華航與荷蘭皇家航空（KLM）、法國航空（Air France）、西班牙歐洲航空（Air Europa）及義大利航空（ITA）等多家天合聯盟夥伴合作，以聯營航班方式由華航自營航點銜接英國、法國、義大利及西班牙等境內多達 19 個目的地；亦與德國鐵路進行共用班號，延遠至德國境內14個城市，透過穩健聯航及複合運輸夥伴合作，航網觸角涵蓋全歐洲。