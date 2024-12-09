半導體教父張忠謀自爆「差點當作家」　父嫌不賺錢投身理工

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電創辦人張忠謀今日在其自傳下冊發表會中，透露他其實在年輕時有想當作家的夢，不過這個夢在他17歲時就被他的父親打碎了，因為他父親說當作家會「餓肚子」，不過張忠謀也說，他在書中，還是在很多章節中，都可以找到當時被打碎作家夢的碎片。

張忠謀說，他的作家夢在17歲就被父親一句話打消了，但雖然夢打碎了，碎片沒有消失，在自傳中也可以找到。張忠謀回憶，從17歲父親打消作家夢後，轉機是第二年決定讀理工，過了幾年以後，又一個危機出現，當時他MIT機械系博士落榜，但這也是轉機，他決定放棄轉校，直接找工作，且他放棄機械工作，進入半導體業，下一個轉機是他進入德州儀器，讓他初試啼聲，三年以後，更重溫博士夢。

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張忠謀說，後來他33歲唸完博士，更從工程師直升總經理，後來41歲升任德州儀器全球總經理，但後來德州儀器走下坡，他曾癡望東山再起，後來52歲才決定辭職，但是馬上又誤任通用器材總經理。

張忠謀回憶，當時就沒想清楚，那時找他去的是董事長和CEO，那時候通用還是排名200多名公司，還不算世界級公司，且事實上他要的是可以把公司美化賣出去的，半年以後他才發現這件事，所以一年後辭職。

張忠謀說，後來他54歲來台灣，來赴命運的約會，但他搞錯約會地點，到工研院去了，後來他倡議專業晶圓代工模式和台積電，台積電成立，不過工研院改革失敗，他也因此辭院長。

張忠謀說，下個危機比較少人知道，就是跟飛利浦爭經營權，後來三年後結果勝利，之後轉機就比較多了，這幾年台積電口號都是「製造優越，客戶信任、技術領先」，但是那是在1997年他決定在製造優越，客戶信任上，加上技術領先，沒有一開始就有是因為，一開始加了，也沒人相信。

張忠謀也自豪，他比較驕傲的點是他沒有做真正很壞的決定，即使是比較壞的決定也沒有做多少，當時管理層收購誘惑很大，這可以增加管理層持股比例，但這很壞，後來89歲，變相裁員事件是個危機，但最後成功解決，後來79歲確定營收8％作為研發費用。

說到這邊，張忠謀還CUE台下的魏哲家，詢問今年營收是否是700億美元，魏哲家也立刻回答「是」，張忠謀更現場心算說，這樣的研發費用很高，高於業界任何一家半導體代工。

張忠謀說，後來他79歲時，蘋果來敲門了，81歲時，28奈米領先晶圓代工，等到87歲時，7奈米領先全世界半導體業，包括英特爾、包括三星，那個就是可以退休的時候了，退休也是一個轉機，因為就可以寫自傳了。