裕民11月營收年增3.46%、月減2.82%　明年主要看俄烏與中國

張忠謀喊「一直把Intel當朋友」 認基辛格對台積電態度敵對

台積電創辦人張忠謀今（9）日再看競合對手英特爾（Intel）近期面臨的挑戰，直言「沒有新CEO、也沒有新策略」，他表示，自己過去與英特爾CEO都是好朋友，「一直到最近的CEO，我覺得他好像要跟我們敵對一樣，但他走路了。」

兩度邀黃仁勳加入遭拒 張忠謀：就算有興趣「關鍵問題也很多」

台積電創辦人張忠謀自傳今日舉行全球唯一場次新書發表會，張忠謀針對曾邀請黃仁勳加入台積電時也表示，黃仁勳的品格、視野、專業都是他的特質，但就算當時他當時有興趣，其實問題還是很多，光是不能讓他保留NVIDIA股票就是問題。

華航全年獲利可望寫新高 年終獎金估「優於6個月」

華航（2610）今年前3季獲利突破百億元，EPS達1.71元，預期全年獲利可寫下歷史新高，也因此年終獎金更值得期待，總經理高星潢表示，年終和業績相關，希望今年有好的收穫，市場預估可領到逾6個月。

張忠謀朗讀瓊瑤詩句 讚「庭院深深非常適合我離婚孤獨心情」

台積電創辦人張忠謀今（9）日在新書發表會上引述他有「作家夢」，並開出一系列他所欣賞的作家文章，單獨拉出已故作家瓊瑤「庭院深深」一書中的詩句，大讚與自己當年離婚時的心境完全吻合。

0050漲成「台積電的形狀」新納陽明 權值F4走勢戲份更重

十二月台股年底行情就在單週接近千點反彈的狀態下開始了，如今正好搭上明星ETF0050換股風潮，影響數千億資金的去向，許多投資人都在問，這次換股加入航運股的0050未來還會好嗎?如果投資人想要參與年底行情，投資0050還來得及嗎？

半導體教父張忠謀自爆「差點當作家」 父嫌不賺錢投身理工

台積電創辦人張忠謀今日在其自傳下冊發表會中，透露他其實在年輕時有想當作家的夢，不過這個夢在他17歲時就被他的父親打碎了，因為他父親說當作家會「餓肚子」，不過張忠謀也說，他在書中，還是在很多章節中，都可以找到當時被打碎作家夢的碎片。

張忠謀超嚴謹！蔡英文爆料 「他不知情下退了我的稿」

前總統蔡英文今（9）日出席台積電創辦人張忠謀新書發表會致詞，其中談及張忠謀6度代表台灣擔任APEC領袖代表，次次達成任務，但蔡英文爆料說：「最後一次代表發言稿我也參與其中，他不知道下，退了我們的稿。」

張忠謀新書發表冠蓋雲集 蔡英文、魏哲家現身

台積電創辦人張忠謀自傳今日舉行全球唯一場次新書發表會，發表會中大咖雲集，台積電經營團隊也親自前來支持，除了董事長魏哲家外，財務長黃仁昭及資深副總何麗梅、台積電董事曾繁城都親自前來祝賀。

基辛格發文為英特爾10萬員工祈禱 強調公司對美國未來「至關重要」

英特爾前執行長基辛格在退休後，仍持續關心半導體業界發展，也時常發文，在昨日回文嗆聲台積電良率後，今日再度發文表示，希望請大家一起為英特爾10萬名員工祈禱，更表示英特爾對美國產業的未來至關重要。

比特幣波動超過美股3倍 會計師示警投資2件事

川普當選下任美國總統，激勵近期比特幣大漲突破10萬美元，本月一度創下10萬3900.47美元新高，台北時間今（9）日上午11點左右回檔在9萬9321美元附近表現。會計師示警，比特幣在前一波空頭走勢當中震盪劇烈，曾有短短一年大跌逾7成的紀錄，跌幅是同期間美股標普五百指數的3倍以上，這類虛擬資產暴漲暴跌特性明顯，提醒投資虛擬資產時須留意波動風險與監理機制二個關鍵面向。