裕民11月營收年增3.46%、月減2.82%　明年主要看俄烏與中國

▲裕民的輕便系列船舶期待明年烏克蘭重建商機。（圖／取自裕民官網）
記者張佩芬／台北報導
裕民航運(2606)11月營收13.18億元，年增3.46%、月減2.82%，累計前11個月營收151.42億元，年增16.85%，接下來市場進入淡季，估計明年第二季可以見到運價較明顯回升，至於明年全年表現，裕民高階表示，中美關稅問題發展，中國刺激經濟政策成效需要觀察，俄烏停戰，戰後原物料供應鏈回復與重建需求都值得期待。
裕民今年營收高峰在7月，有17.75億元，公司高階說明，主要是當月有投資集團事業股利收入入帳，11月營收表現還算好，12月市場明顯轉淡，營收會減少，估計要到農曆年後才會逐漸改善。
克拉克森估明年需求僅增加1.1%，供給估增2.9%，川普的關稅政策如何發展關係中國穀物、礦砂等採購量，如果中國增加對巴西的採購，航程會拉長，不過中國自己有增產穀物，努力減少對外採購；另中國刺激經濟政策能否奏效，讓房地產等建設增加，提升鋼鐵需求，還要觀察。
烏克蘭重建商機值得期待，就看何時啟動。另在國際海事組織(IMO)規定下，減碳要求逐年提高，舊船面臨汰換或降低航速，想要加速汰換需要看市場低迷與否，如果市場旺度還在，就很難期待舊船加速探換拆解。
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