快訊／台股收盤大跌148.17點　台積電跌10元至1065

新股掛牌價大出包！力領遭低掛 櫃買中心發聲「不影響價格形成」

力領（6996）今（10）日掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元，公司在盤中發重訊「請投資人注意」外，櫃買中心表示，成交價均高於上櫃掛牌參考價，不影響市場價格之形成。

台積電11月營收2760.58億元 年增34%「創歷年同期新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布11月營收，台積電11月合併營收約為新台幣2760.58億元，較上月減少12.2%，較去年同期增加了34.0%，仍創歷年同期新高。

月配冷、季配熱台股ETF受益人減 4檔季配型人氣逆勢創高

台股ETF受益人數終止新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，上一周元大台灣50反1（00632R）因暫停交易所以受益人數與前周一樣56222人不變，另雖新成立一檔台新AI優息動能ETF（00962）增加5187受益人，不過仍不敵月配型ETF受益人的銳減人數，使得66檔台股ETF受益人最新一周減少51602人，總人數來到10198777人，統計今年來66檔台股ETF受益人總共增加412.8萬人。

中國查輝達涉壟斷 郭明錤示警「投資人須做好心理準備」

根據中國媒體報導，中國政府認為NVIDIA涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」及「市場監管總局關於附加限制性條件批准NVIDIA收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，因此展開調查，對此知名分析師郭明錤表示，他認為就算在最壞的情況，由於中國資料中心營收占比也才5%，因此影響很有限，股價影響也可忽視，但可見未來類似調查有可能還會發生，如調查Nvidia是否利用CUDA優勢達到AI晶片壟斷地位，投資人須做好心理準備。

順藥止瀉！連跌6根大股東晟德出手救市 今亮燈漲停

生技製藥廠順藥（6535）在新藥解盲利空下股價狂瀉，交出連6根跌停板，今（10）日因大股東晟德（4123）出手買回順藥股票，開盤第一單灌進2004張成交量，不到15分鐘攻上212元漲停價。

陸端救市牛肉！4檔中概ETF滿血復活 漲幅皆逾半根

中國釋政策利多，中港股ETF成今（10）日盤面撐盤要角，原型ETF富邦恆生國企（00700）、中信中國50（00752）、台新MSCI（00703）、永豐中國科技50（00887）漲勢凌厲，漲幅逾半根漲停板。

中國救市！租賃三雄連袂反彈 中租-KY漲逾半根

受惠中國救市措施，租賃三雄策動跌深反彈。中租-KY（5871）股價跌至11月29日117.5元，今年以來跌幅逾4成，今（10）呈現跌深反彈，開高走高上攻129元，漲幅逾6%，而裕融（9941）、和潤企業（6592）跟進補漲，股價漲幅逾2%，分別上攻114.5元、83.5元。

陸祭反壟斷調查挫股價 輝達提3項回應

中國政府對AI晶片廠輝達（NVIDIA）祭出反壟斷調查，外媒報導，輝達發言管道正式提出3大回應，同時強調樂意答覆監管機構所提出任何與業務有關的問題。

建新國際11月營收年增28.7%、創單月歷史新高 下季續旺

專業整合物流廠建新國際(8367)11月營收2.93億元，月增36.5%、年增25.8%，繳出年月雙增的好成績，11月營收亦創下上市以來單月最高佳績。公司指出，本月營收顯著跳升，主要受惠於第二家銅土客戶正式簽約、貢獻營收，加上子公司建通環保自動裝卸碼頭穩定成長，本季營運展望正向， 下季續旺。

航空貨運明年增長率待觀察 電商需求將放緩

佛羅里達州邁阿密重要的業界人士警告，2025年航空貨運量的增長率可能會比今年的增長水準減少一半或更，但全球最大物流公司DSV預計明年的航空貨運量和運力增量將持平，但供需平衡仍可能面臨壓力，國內攬貨業認為兩項預估實際發展待觀察，不過這兩年十分火熱的電商需求在歐美打壓政策下，估計會放緩。