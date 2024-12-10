快訊／台股收盤大跌148.17點　台積電跌10元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開低走低，加權指數終場大跌148.17點，以23125.08點作收，跌幅0.64％，成交量3428.46億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌44.99點開出，指數開低走低，盤中最高達23329.01點，最低23071.43點，終場收在23125.08點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1065元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌3元至192元；廣達（2382）下跌3元至293元；陽明（2609）下跌2.5元來到80.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.52元。
今天漲幅前5名個股為揚智（3041）上漲2.85元，漲幅9.97％；明輝-DR（911608）上漲0.35元，漲幅9.92％；力銘（3593）上漲0.64元，漲幅8.65％；台榮（1220）上漲1.4元，漲幅8.36％；矽力*-KY（6415）上漲34元，漲幅8.26％。
跌幅前5名個股則為天虹（6937）下跌40.5元，跌幅9.95％；佳和（1449）下跌2.9元，跌幅9.95％；華冠（8101）下跌2.6元，跌幅9.94％；福懋油（1225）下跌7.6元，跌幅9.91％；興能高（6558）下跌3.7元，跌幅9.09％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|揚智（3041）
|31.45
|▲2.85
|▲9.97％
|明輝-DR（911608）
|3.88
|▲0.35
|▲9.92％
|力銘（3593）
|8.04
|▲0.64
|▲8.65％
|台榮（1220）
|18.15
|▲1.4
|▲8.36％
|矽力*-KY（6415）
|445.5
|▲34.0
|▲8.26％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|天虹（6937）
|366.5
|▼40.5
|▼9.95％
|佳和（1449）
|26.25
|▼2.9
|▼9.95％
|華冠（8101）
|23.55
|▼2.6
|▼9.94％
|福懋油（1225）
|69.1
|▼7.6
|▼9.91％
|興能高（6558）
|37.0
|▼3.7
|▼9.09％
資料來源：證交所
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