台美21世紀貿易倡議跨大步　安永會計師：2大亮點最吸睛

▲港口貨櫃出口示意照。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院今（10）日宣布台美21世紀貿易倡議首批協定生效，會計師研讀相關規定後直呼「快速通關、降低誤觸法規風險」兩大關鍵利多最為吸睛，可以視為台美貿易往來一大進步。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，台美21世紀貿易倡議是台灣和美國經貿關係重要突破，為彼此經貿往來奠定完善的法律基礎。

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吳雅君指出，此倡議條文中，有別於其他國家實質優惠有兩大點，包括：

1.預先審核：擴大預審主體及效力。台灣海關原本僅開放台灣進口商得申請進行預先審核，倡議簽署後將開放美國出口商亦得以申請。另外，原產地預先審核之效力也由現行規定的三年，延長至永久有效。

2.快遞貨物：提升簡易通關快遞貨物價值的上限，由原先新臺幣50,000元提升至美金2,500元(約台幣75,000元)。在倡議推進過程中，海關將著手規劃開放企業得以電子化方式提出復查的申請。此改革為倡議的附加價值，進、出口至台灣的進出口商都得以受惠，並不只限於台灣或美國的進出口商。



吳雅君分享，美國海關管理重視知情合規(informed compliance)，高度鼓勵進口商與貿易商主動透明申報。本次臺美貿易倡議針對中小企業的協助，將為台美建立專屬網頁，提供中小企業投資與經商相關的最新資訊，例如關務、技術法規、外國投資、商業登記、融資計畫、就業法規、稅務資訊等，便於中小企業掌握雙方政府所提供的相關資源，也有助其提高對於美國法規變動快速環境的掌握度，不但能增加貿易便捷性，也減少因不諳法規而被處罰的風險。