慧洋看關稅問題對散裝沒什麼負面影響　紅海如危機解除影響有限

▲慧洋財務長薛亦駿在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)財務長薛亦駿今(10)日下午在法說會上針對法人關切的問題指出，川普的關稅政策主要是針對製成本，對散裝船運沒什麼負面影響，散裝船航行紅海的比例不高，如果紅海危機解除，船隻不需繞行好望角，釋放出來的運力主要是貨櫃船與油輪，因此對散裝船運影響有限。

薛亦駿分析，川普關稅政策除了中國，首先點名的是最鄰近的加拿大與墨西哥，一旦出現轉單效應，是要往更遠的國家去採購，對海運來說航程拉長了，反而有利，不過散貨不是製成品，沒什麼需要保護的，川普的保護主義，是對特定國家有影響，但就貨流來說，就是轉往其他國家採購了。

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慧洋持續建造新船，新造船都是節能船，毛利率高達55%，公司船隊平均毛利率為35%，目前公司有135艘船，其中87艘簽署指數連結的長約，每半個月收一次運費，與指數關聯性很高。建造中船舶有13艘，明年會交兩艘。

慧洋今年累計前11月合併營收為新台幣189.20億元，營業利益64.73億元，稅前獲利55.65億元，自結每股稅前盈餘7.46元，年增143%。該公司本月有1艘6.2萬噸售出的舊船預計將完成交易，獲利約1100萬美元，可貢獻EPS逾0.4元，如果確定年內完成交易，慧洋今年全年EPS估將超過8元。目前公司負債比為46%。

對於明年獲利，薛亦駿表示他不敢預測，烏克蘭重建商機可以期待，估計明年第一季與第二季表現較差，第三季與第四季獲利會提高。