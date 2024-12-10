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永立榮打造鹿茸再生醫學新成果 　董事長簡奉任揭下一步佈局海外市場

▲永立榮打造鹿茸再生醫學新成果 　董事長簡奉任揭下一步佈局海外市場 。（圖／記者陳弘修攝）

▲永立榮生醫董事長簡奉任（右三） 。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

永立榮生醫（6973）董事長簡奉任表示，永立榮生醫是全球目前唯一擁有分離與培養羊水幹細胞專利的生醫企業，再生醫學的相關產品開始走出台灣，目前在東南亞市場通路已經包括馬來西亞、印尼、越南等國，他也希望下一步能夠在幹細胞領域研究推動相關法規認證、專利及臨床試驗進程。

專注於開發羊水幹細胞再生醫療與醫美產品的永立榮生醫10日正式發表全新鹿茸多肽保健食品及鹿茸幹細胞保養品，簡奉任是在出席這場產品發表會時，做上述表示。

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簡奉任受訪時指出，再生醫學市場需求持續攀升，永立榮憑藉技術領先優勢，致力將高端細胞科技轉化為一般民眾更容易觸達的保健與保養產品，「我們目前正積極尋求理念相同的優質經銷商和通路夥伴，並計畫將鹿茸系列產品市場佈局從台灣延伸至海外」。

▲永立榮打造鹿茸再生醫學新成果 　董事長簡奉任揭下一步佈局海外市場 。（圖／記者陳弘修攝）

在發表會上，齒科再生醫學專家王上銘醫師也受邀為鹿茸系列產品代言，以橫跨齒科、生命科學及神經科學領域的豐富學術與臨床經驗，說明鹿茸材料在再生醫學中的應用價值。

王上銘表示，永立榮對動物及環境友善的高度重視，通過與獸醫師及優良鹿場合作，用研發新藥的嚴謹規格來開發保健保養品，所有鹿茸原料均來自認證鹿場，透過專業飼養方式確保動物健康與自然生活，以不傷害動物的情況下取得有效成分，兼顧科學人道與技術創新。同時，永立榮也積極將保健品推向純素並關注食蔬主義者的訴求，希冀將生醫科技普及至更多的人群。

台灣羊水幹細胞之父黃效民博士在會中也分享永立榮的獨家首創提取技術。他表示，鹿茸頂端為鹿角生長快速的關鍵，蘊含高濃度氨基酸、多肽類、生長因子、細胞激素、醋類及微量元素，展現強大的生物活性，透過獨創精密提取方式所研發的產品，也替促進入體細胞再生與功能激活提供了全新的機會。

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