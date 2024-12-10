金管會降風險係數　擴大引壽險資金入公建

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為配合行政院「兆元投資國家發展方案」之政策方向，引導保險業資金投入國內公共建設，金管會將於近期發布今年度「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，調降保險業透過國內創業投資事業100%投資公共建設所適用之風險係數，將比照保險業直接投資公共建設及透過私募股權基金100%投資公共建設，由現行10.18%調降為1.28%。

金管會表示，本次係配合國家政策並回應「金融行動創新法規調適平台」專家學者所提建議，調整相關之風險係數後，保險業無論係直接投資公共建設或透過私募股權基金與創業投資事業100%投資公共建設，在投資期間均得適用1.28%之風險係數。

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根據金管會保險局統計，截至今年第3季底止，保險業專案運用及公共投資規模達1494億元，透過不動產地上權式持有公共投資達2943億元，另持有公共建設相關有價證券達1759億元，合計投資國內公共建設總規模達6196億元。

另為審慎控管集中度風險，經考量目前尚無專為投資公共建設所設立之創業投資事業，金管會就後續規劃研擬之風險係數調控機制，將併同私募股權基金之投資金額，於整體保險業投資金額合計達5,000億元後，就超逾額度之部分將另外訂定以風險為基礎之風險係數。

