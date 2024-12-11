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電信三雄11月獲利出爐　台灣大超車中華電成單月獲利王

記者蘇晟彥／綜合報導

電信三雄 11月營運績效出爐，台灣大哥大（3045）繳出EPS0.43元成績，超越龍頭中華電信0.4元，成為單月獲利王，而遠傳電信（4904）則以0.32敬陪末座；但累積前11月合併營收，中華電信仍以4.43元蟬聯每股獲利王，台灣大哥大、遠傳電信則分別為4.25元及3.19元。

▼台灣大哥大11月EPS超越中華電信，成為電信三雄中單月獲利王。（資料照／台灣大哥大提供）

▲▼ 。（圖／台灣大哥大提供）

中華電信

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11月自結合併營收為202.3億元，營業淨利為40.7億元，稅前淨利為41.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.1億元，EBITDA為73.6億元，EPS達0.40元。

中華電信表示，11月份營業利益、稅前利益及EBITDA再創佳績，展現穩健的收入成長與持續突破的獲利表現。主要成長動能來自資通訊（ICT）業務的亮麗成績。國內外資通訊專標案成長動能強勁，包含網路數據中心(IDC)及雲端業務持續帶來穩定收入，資安服務則成為ICT業務中表現最突出的項目，不僅月成長率高居榜首，年成長率亦名列第一。

台灣大哥大

11月份合併營收一舉飛越230億元大關，創下歷史新高，稅後EPS為0.43元，亦寫下8年同期新高。其中，行動服務營收年增幅達24%，除了受惠於合併台灣之星後的營收挹注，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU亦年增5%，維持健康的有機成長動能。獲利方面，電信營業利益因網路整併效益，年增40%，電商獲利率亦較去年同期提升，推動11月份合併營業利益年增27%，突破20億元，創下11年單月新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大與台灣之星合併滿一周年，推動電信業邁入三分天下「價值競爭」新局。受惠併購後的用戶基礎擴大及網絡覆蓋提升等綜效，推升台灣大電信本業與科技事業的成長動能，繳出亮眼財務績效。同時，透過頻譜資源和基礎設施的整合，每年可望節省約1至2億度電，在產業轉型和永續發展上樹立典範，獲頒台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」之「年度最具代表性併購獎」及「最佳影響力併購獎」，成為全台唯二雙冠王，電信業唯一獲獎業者。 此外，更在IDC 2024未來企業大獎得到台灣區「年度CEO」與「企業永續獎」雙項大獎肯定。

遠傳電信

在遠亞併綜效與用戶穩定升級5G挹注下，11月份合併總營收延續連22個月正成長動能，年成長率達5.5%，為新台幣93.32億元；在獲利方面，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）持續展現雙位數成長力道，年成長率達13.7%，自去年同期的新台幣26.77億元，成長至新台幣30.43億元。11月份稅後淨利為11.45億元，EPS為新台幣0.32元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為11.3%、12.9%和12.2%，三項指標皆已超越去年(2023年)全年度數值，達到新台幣946.31億元、330.50億元和115.02億元，累計每股盈餘(EPS)為新台幣3.19元，更超越今年全年財務預測EPS新台幣3.11元 ，前11個月EPS達成率已高達103%，表現亮眼。

遠傳11月份行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達42.6%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）均穩健攀升，達成遠亞合併以來連續11個月上揚，雙雙穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.4%，突破51億元水準，不僅再創行動服務營收新高，並繳出自2021年3月以來連續45個月正成長的佳績。
  

關鍵字： 中華電信EPS遠傳電信台灣大哥大

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