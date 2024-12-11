基隆安樂區2字頭大樓夯　在地：919後選擇變多「要把握」

▲雙北房價高，買盤外溢到基隆的現象越來越明顯。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／基隆報導

雙北房價高，買盤外溢到基隆的現象越來越明顯。在地房仲表示，以安樂區為例，近期已有新案上看5字頭，而長庚商圈部分中古大樓單價僅22~25萬元，總價1200~1300萬元有望買到3房，CP值高，且由於央行政策，目前供給量上升，難得出現那麼多物件可選，建議自住買方要好好把握。

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永慶不動產基隆廟口市區加盟店長許耀成表示，廟口商圈位於基隆市中心，屬信義、仁愛區交界，但供給量少、交易量也少，房價非常價保值，買盤幾乎都是在地客，屋齡15年內大樓單價落在45~50萬元，新案甚至站上5字頭。

許耀成觀察，近年受到雙北房價高漲，許多買盤外溢到基隆購屋，「他們大多不會選擇市中心，而是以安樂區、新豐街商圈的指名度最高，尤其是安樂區長庚商圈屋齡28~30年的電梯大樓，CP值高，相當熱門。」

許耀成進一步說明，安樂區目前有新案推出，價格上看5字頭，「而同為安樂區、距離車程10分鐘的長庚商圈，部分屋齡28~30年的中古大樓每坪22~25萬元就有機會入手，等於是打了將近對折，總價1200~1300萬元有望買到3房+車位。」

▲基隆長庚商圈生活機能佳。（圖／永慶不動產提供）

此外，長庚商圈周圍社區量體多，生活機能充沛，除了醫院外，超商、全聯、郵局、銀行等等應有盡有，非常熱鬧。交通方面，安樂區有多達9條公車客運系統可通往台北，十分便利，加上親民的房價，磁吸雙北客移入。

許耀成表示，過去長庚商圈中古電梯大樓產品，釋出後就幾乎秒殺，如今在919央行打房後，交易量下滑，相對委售量也上升，且上升幅度達50%左右，「建議自住剛需買房，現在就進場看屋，畢竟難得有那麼多物件可挑選，一定要好好把握。」

談到未來房價，許耀成表示，這波房價大漲，主要是受工料雙漲所推升，未來除非出現戰爭、大型金融風暴，不然房價真的不太可能出現下跌。

▲許耀成表示，這波房價大漲，主要是受工料雙漲所推升，未來房價不太可能出現下跌。（圖／永慶不動產提供）

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