美超微恐被踢出納斯達克100名單　小摩拜訪公司後仍降評

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro；SMCI）傳出可能會被踢出納斯達克100指數成分股，股價連走跌2個交易日，但根據分析師摩根大通分析師Samik Chatterjee近期訪問了位於加州聖荷西的總部，並會見了該公司的高層，雖高層保證客戶訂單沒有流失，但Chatterjee 仍將美超微股票評級為減持或賣出，目標價為 23 美元。

SMCI執行長梁見後周二（10日）在公開場合受訪時表示，他有信心美超微股票不會被納斯達克交易所下市，惟市場傳出可能會被踢出那斯達克100指數成分股，SMCI股價連走跌2天，繼下挫8.2%之後，美股11日續以下跌2.25美元或5.55%、38.29美元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Investor's Business Daily》報導，摩根大通分析師Samik Chatterjee在訪問了SMCI的總部後出具給客戶報告中表示，美超微的業務仍然強勁，客戶也未流失。

Chatterjee說，儘管市場猜測SMCI客戶將訂單轉移給其他供應商，但管理層向投資者保證，其客戶群仍然強勁，訂單分配沒有明顯變化的跡象。

他補充說，公司對其訂單服務能力充滿信心，並正在為 2025 財年下半年和 2026 財年初推出新產品做好準備。

Chatterjee 表示，SMCI還表示，其位於馬來西亞的新工廠預計將在 2025 年上半年提高產量。