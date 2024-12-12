小生意小確幸！營業稅起徵額明年起調高　12萬店家受惠

▲財政部從明年起營業稅起徵額調高。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

17年來首度調整。財政部今（12）日修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自明（2025）年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點由8萬元調高至每月銷售額10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點由每月銷售額4萬元調高至5萬元，預估受惠家數約12萬家，增加減稅利益約10.68億元。

財政部說明，起徵點係依據加值型及非加值型營業稅法第26條規定授權由該部定之，旨在使小規模營業人負擔合理稅負前提下簡化稽徵，期減輕營業人遵從成本及稽徵機關稽徵成本，小規模營業人其每月銷售額如未達該起徵點者，免繳納營業稅。

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財政部進一步說明，起徵點前次調高係2007年1月1日，近年來，物價上漲導致原免徵營業稅之營業人銷售額增加，可能超過現行起徵點而成應課徵營業稅，外界屢反映應配合物價上漲情形調整起徵點，為反映實情，該部參酌96年1月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度25%，調高起徵點。

另考慮部分營業人可能兼營前兩點所列業別，即同時銷售貨物及勞務，是依貨物及勞務各自銷售額占起徵點百分比合計數加總計算，如果達100%即應予課徵。舉例來說，如果有一個店家月銷售貨物12萬元、勞務2萬元，則因貨物的部分達1.2，勞務是0.4，兩者合計大於1，因此必須課稅。



