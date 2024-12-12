快訊／威力彩2.2億獎號開出　來對獎年末翻身

獨／中美晶強迫員工預支特休1個月 喊「共體時艱」減薪

成立43年的太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，若年假不夠用，還要採「預支」的方式處理，明年農曆年後訂單量不足支撐整月上班天數，休假的人以半薪價計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

快訊／00929配息頻縮水 復華投信首正式提3點釋疑

台股月配型ETF始祖復華台灣科技優息（00929）配息頻縮水，發行公司復華投信今（12）日首度正式提出3點解釋，其一是今年全年配息總額1.68元已大幅優於去年，其二是下半年成分股中佔比高的消費性電子股價表現不佳，影響資本利得配發；再者基金單位數減少導致無法動用收益平準金；公司並強調，時序進入新的1年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。

日圓還有甜甜價！外資曝延後升息 兌美元預期貶向155

日圓的新風險蠢動，東京外匯策略師示警，日本央行可能會在明年三月或更晚才升息，日圓兌美元可能再度貶至155或157的水準。

蘋菓西打母公司拼重生！賣地資金入帳 銀行欠款全清償

國民飲料蘋菓西打母公司大飲（1213）總經理于忠敏今（12）日於法說會上指出，高雄土地處分9.6億價款已在11月全面收取入帳，並已還清金融機構欠款，將搶攻超商、量販通路。

台塑40元終失守！四寶悲探頻破低 產業苦迎逆風

中國大陸新增產能競爭激烈，五大泛用塑膠報價欲振乏力，今（12）日台塑（1301）摜破40元大關，下跌1.15元、跌幅2.88%，以38.85元作收，創下2002年11月以來新低，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）持續探底。

美超微恐被踢出納斯達克100名單 小摩拜訪公司後仍降評

AI伺服器大廠美超微（Super Micro；SMCI）傳出可能會被踢出納斯達克100指數成分股，股價連走跌2個交易日，但根據分析師摩根大通分析師Samik Chatterjee近期訪問了位於加州聖荷西的總部，並會見了該公司的高層，雖高層保證客戶訂單沒有流失，但Chatterjee 仍將美超微股票評級為減持或賣出，目標價為 23 美元。

台股ETF下周除息卡位 3檔漲幅皆逾2%

12月以來，大盤一掃11月下跌陰霾，千點行情再現，統計大盤12月以來上漲近千點，漲幅2.88%，擁有占台股ETF受益人七成以上的台股高息ETF表現最受關注，觀察同期間台股高息ETF含息績效僅有群益台灣精選高息（00919）漲幅勝大盤，一枝獨秀，期間漲幅近2.99%，富邦台灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944）也有2%以上漲幅。

比特幣再攻10萬美元！5檔挖礦股淡定 法人：買個股不如ETF

比特幣周三（11日）重新站回新10萬美元，今（12）日比特幣相關概念股世芯-KY（3661）、創意（3443），以及板卡股麗台（2465）、青雲（5386）、撼訊（6150）等漲幅落在1～2%之間，上述概念股與比特幣連動性弱化，萬寶投顧執行長王榮旭分析，這一波股價與比特幣連動性高是手中持有比特幣資產者，而非挖礦設備族群，對於想投資比特幣概念股者，不妨找尋虛擬資產或是數位支付相關ETF。

台航一度想賣陽明喊卡 交長陳世凱：公司自己的事

交通部長陳世凱今(12)日表示，根據政府2025年淨零碳排目標，國內港口都將提供岸電，讓船隻靠港時可以使用岸電減少碳排，並將配合國際趨勢，提供主要船用新燃料加注服務。對於台灣航業公司日前董事會提案想賣部分陽明股票，傳出遭交通部董事代表反對，是否是交通部政策，陳世凱首度以「台航自己內部的事」回應。

聯發科爆氣走英特爾搶Apple Watch單 漲逾3%寫5個月高點

根據外媒彭博社報導，蘋果計劃在2025年為其智慧手錶提供衛星連接，並正在加大血壓功能的開發力度，另外，Apple Watch在某些型號上也進行了更改，從英特爾的零組件轉向聯發科公司開發的版本，聯發科也因此上漲3.3%，股價來到1395元，寫近5個月新高。