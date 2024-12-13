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印度太空計畫崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範

▲印度太空崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

▲在資源有限下，印度發展太空計畫的模式替全球南方國家提供了新典範。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

記者陳弘修／台北報導

印度在去年成為第四個成功登月的國家，成功執行Aditya L-1任務。憑藉著創下第一個登上月球南極的紀錄，印度在成為全球太空探索的重要力量，也展現了在太空工業中與美國和俄羅斯抗衡的能力。

值得關注的是，印度雖然希冀在多項外太空任務中締造輝煌成就，對太空研究與探索作出重大貢獻與典範，但巧婦難為無米之炊，在發展中國家資源有限的情況下，如何在受限的成本與資源中繼續發展太空計畫，已成為國際關注的話題之一，以火星任務（Mangalyaan）與月球任務（Chandrayaan-3）為例，前者耗資約7400萬美元，後者約7500萬美元，這些預算僅為俄羅斯與美國太空機構支出的零頭，也令全球專家感到驚訝。

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▲印度太空崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）▲印度太空崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

▲印度太空崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

綜合印度官方與研究機構的訊息，由於1970年代的國際貿易限制，印度科學家遂開始透過本土技術取代昂貴的進口設備，培養出具有成本效益的自主技術文化的同時，也透過許多視覺與口述記錄展現印度在預算緊縮與小型團隊條件下，靈活運用資源完成項目的堅韌精神，長期下來，印度太空研究組織（ISRO）每當遭遇財務瓶頸時，也自然會將其視為轉化成創新與進步的契機。

雖然資源有限，但印度對於太空探索計劃的規模並沒有因此而打退堂，相反地，印度政府近期宣布了將撥款27億美元支持多項新計劃，包括進一步探索月球任務、金星探測計劃、建設太空站與可重複使用的大型衛星運載火箭。另外，為了在2040年前完成印度第一個載人登月計劃，政府也批准開發新一代運載火箭計畫，預計2032年前完工，由此也可佐證印度政府持續擴展太空探索的藍圖與野心。

根據印度規劃的載人太空計劃「Gaganyaan」，預計在2026年讓第一位印度太空人升空，進一步鞏固在全球太空領域的領導地位。印度太空研究組織（ISRO）主席S. Somanath表示，ISRO的目標是在十年內將印度在全球太空經濟中的貢獻從目前的2%提升到至少有10%。

在印度太空研究組織（ISRO）發展項目的範疇與成本增加的情況下，印度也開始採取攜手私營企業的方式，與能夠發揮關鍵作用的公司合作，例如，設計與製造衛星、運載火箭、推進系統和太空通信技術。據統計，目前約有300家太空相關新創公司活躍於市場，其中許多具有全球競爭潛力，光是在2024年公私營一起合作的幾個月內，印度太空領域便吸引了超過100億盧比的投資。

為此，財政部長Nirmala Sitharaman今年也宣布設立100億盧比的太空經濟風險投資基金，為該領域提供必要的財務資源，促進創新與擴展，印度的太空經濟規模預計到2033年，將從目前的84億美元增長至440億美元。

有觀察家認為，印度正在穩健且持續地推進太空探索旅程，從大量資金透過政府預算與公私合作計畫來看，可以發現兩種價值，值得發展中國家在進行行星探索時不必過度依賴外國援助參考，其一是將目標視為自主成長與自我挑戰的機會，促進本土研發，經過時間的驗證後展現出成功與效能；其二是印度的典範替全球南方國家提供了一個模式，亦即如何在資源有限的情況下啟動太空計畫，並逐步發展自主技術與專業能力。

例如，印度遙感研究所（IIRS）與聯合國亞洲及太平洋區域太空科學與技術教育中心（CSSTEAP）已成為分享專業知識的平台。此外，印度還在越南建設大型設施，為東南亞地區提供可靠的遙感服務，並透過聯合國的聯合太空奈米衛星組裝與培訓計劃（Unispace Nanosatellites Assembly andTraining，UNNATI），培育全球太空專才。

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