比特幣再攻10萬美元！5檔挖礦股淡定　法人：買個股不如ETF

▲比特幣示意圖。(圖/路透社)

記者巫彩蓮／台北報導

比特幣周三（11日）重新站回新10萬美元，今（12）日比特幣相關概念股世芯-KY（3661）、創意（3443），以及板卡股麗台（2465）、青雲（5386）、撼訊（6150）等漲幅落在1～2%之間，上述概念股與比特幣連動性弱化，萬寶投顧執行長王榮旭分析，這一波股價與比特幣連動性高是手中持有比特幣資產者，而非挖礦設備族群，對於想投資比特幣概念股者，不妨找尋虛擬資產或是數位支付相關ETF。

川普即將上任，他支持比特幣立場，也讓比特幣一飛沖天，根據《彭博社》彙編的數據資料，十幾檔比特幣ETF，在11 月 5 日總統大選之後的這段時間內，吸引了將近百億美元的淨流入，擁有最多比特幣的上市企業微策(MicroStrategy)股價跟著水漲船高。

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王榮旭指出，先前比特幣上漲主要帶動板卡族群漲勢，但這一波漲勢主要受惠持有比特幣資產者，原因在於現在挖礦難度增加，鮮少聽到人因比特幣上漲再去買設備來挖礦，取而代之是持有比特幣資產，這是比特幣概念股差異所在。

由於比特幣波動大，相關ETF也未在國內上市，如果有意搶搭這一波比特幣漲勢者，專家建議不妨，找尋間接持有虛擬資產或是數位支付相關ETF切入。

