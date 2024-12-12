益航海運賺、百貨虧　前三季虧損較去年減68%

▲左起益航海運事業部營運長莊仟萬、財務長邱為得、投資部協理林慧祺。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

益航(2603)今(12)日下午舉辦法說會，公司海運事業部執行長莊仟萬指出，公司海運部門一直都維持良好獲利，但持股58.06%的百貨事業大洋-KY(5907)，因大陸經濟緊縮，民眾消費力下降，今年仍未轉虧為盈，不過公司今年前三季業績已經有明顯改善，虧損從去年的3.84億元縮小為1.22億元，減虧68.22%，EPS-0.15元。

公司投資部協理林慧祺說明，今年前三季海事事業部稅前獲利有1.45億元，大洋稅後虧損則有3.26億元，益航需認列約1.89億元虧損。益航營收海運占比為32.7%、百貨為66.6%，租賃與投資事業共約0.7%。

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雖然第四季散裝船運旺季不旺，明年首季又是淡季，但莊仟萬表示，公司船隻都做1年到3年的長約，受現貨市場影響很小。

目前益航共11艘自有船舶，2艘為輕便型、5艘為卡爾薩姆型、4艘為超輕便型，船隻有2艘是2年以上的長約、1艘放在POOL聯營，於現貨市場操作，8艘為1年或以內的合約，這種組合讓公司有較穩定的收入，降低市場風險。

大洋百貨目前在大陸華南、華東與華北的9個城市設有14家店，公司也積極開拓電商業務，目前電商佔比約33%。

益航投資的香港大禹金融控股，是提供企業顧問服務及資產管理服務的金融服務供應商，根據香港證券及期貨條例獲發牌從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。主要業務包含企業融資顧問與資產管理服務，今年上半年獲利2600萬港幣。

林慧祺表示，公司一直有在尋求擴建船隊機會，不過公司2019年在日本訂造兩艘8萬多噸的卡爾薩姆型船，當時每艘造價才2800萬美元，現在要4200萬美元，而2019年該型船日租約1.2萬美元，現在也才1.4萬美元左右，實在很難出手造船，必須等候時機，包括看能不能有轉讓的訂單。