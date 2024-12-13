抽中有望賺2.4萬元　博盛半導體16日開放申購、承銷價186元

▲博盛半導體董事長孟祥集。（圖／博盛半導體提供）

記者高兆麟／綜合報導

博盛半導體（7712）預計在12月26日上櫃，12月16日至18日辦理公開申購，承銷價為186元，若以12日興櫃收盤價210.5元換算，幸運抽中一張有望現賺2.4萬元。

博盛以功率場效電晶體（MOSFET）為核心產品，專注設計開發、應用服務與銷售，並透過先進技術和全球布局，成為功率半導體市場的重要參與者。從電力轉換到電動車，再到再生能源和伺服器，產品應用面相當廣泛。

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董事長孟祥集表示，博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，而高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀錶板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。根據TrendForce數據，2022年全球分離式功率元件市場中，MOSFET約佔56.3%，市場份額最大，並在新興應用如AI伺服器、數據中心及基站的需求帶動下，持續成長。

孟祥集進一步指出，公司近年積極布局車用市場，憑藉多年技術沉澱與經驗，已於2022年完成車規產品量產，並獲得AEC-Q101及ISO 9001/14001等國際認證。這些認證不僅是進入車用市場的關鍵門檻，更鞏固了博盛產品的可靠性與市場競爭力。截至目前，車用產品已佔博盛營收的10%，累積出貨超過1億顆且持續擴大車用產品應用中。