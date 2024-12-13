水果職人大白話　吃高級水果的有錢人其實分三等

▲凌晨三點，殺到三重果菜批發市場進口水果區截貨的李祖恩。他成功利用網路行銷分享高級水果知識，打開了宏祖水果知名度，當他購買水果時，連進口商都會專心聽他評論貨的好壞。

圖文／鏡週刊

專賣頂級水果禮盒的宏祖水果李祖恩，隨手從禮盒中取出一顆要價300元的和歌山黑糖柿與記者分享，一面連著皮吃、直嚷好甜，一面分析有錢人對於高級水果禮盒的認知，他說：「吃高級水果的有錢人可以分三種。」

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▲擅長客製化包裝高級水果禮盒的李祖恩，擁有不少信義計畫區豪宅、公司客戶。

「第三流都是別人送我，他只收不送。」所以這種人不是宏祖水果鎖定的客群。「第二流是看人投什麼桃，他就報什麼李。」從此開始，這便是宏祖水果經營對象。「第一流人物，是不管別人送什麼，他不在乎，他樂於贈禮給欣賞的人、對他有恩有惠的人。」即便對方只送了個600元的家鄉土產、伴手，他可能也會回送6,000元、1萬元的禮。

除了對吃高級水果的有錢人的分析外，高級水果禮盒會出現在公司送禮上，這會讓收禮者感覺「你很重視我」。李祖恩說明道：「一般行號都抓1,000到2,700元，但建商類會比較抓得比較高，落在5,000元、甚至以上。包5,000塊錢的紅包、送好酒，收禮人都不缺，那倒不如送看起來超過5,000元價值的高級水果禮盒，這可是送別人吃得起卻捨不得的東西，等於送到了人的心坎裡。」

他還加碼說：「第一流人物可能一生都在吃高級食品，也許有些人會說奢侈，但這些人認為『奮鬥到這個年紀了，家裡面人口又少，我跟我先生而已、只有一個孫子。』想吃好一點。」高級水果，會比較貴，除了品質高、產量少外，為了搶鮮也會走空運，「看梗，空運、海運有差，海運沒那麼鮮綠，鮮度掉很多。果肉脆度也會掉很多。空運一般是脆的，咬下去不應該軟軟。」

像現在流行的麝香葡萄，有日本的、有韓國的，有中國大陸的，哪一種比較好吃？李祖恩說：「即使是最好吃的日本麝香葡萄，也會因為每年季節氣候不同而產生落差，像去年品質就比不上今年優，岡山晴王麝香葡萄面面俱到色味俱全。長野麝香葡萄香氣夠，長相甜度也好，就看你的喜好。」假設你要吃更甜的，那就是山梨麝香葡萄。韓國麝香葡萄，在李祖恩的經驗談中，它的香氣甜度大概僅達岡山晴王8成，但它的價格卻只有日本岡山的1/3、或1/5。



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