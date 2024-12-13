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「金門大橋」跨越260公里克服颱風！　獲IRF全球道路成就設計大獎

▲世曦工程施義芳董事長(左二)及郭呈彰總工程司(右二)一同上台接受IRF Chairman Kamil Kaloush (左一)與President & CEO Patrick Sankey(右一)頒獎。（圖／世曦提供）

▲世曦工程施義芳董事長(左二)及郭呈彰總工程司(右二)一同上台接受IRF Chairman Kamil Kaloush (左一)與President & CEO Patrick Sankey(右一)頒獎。（圖／世曦提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣世曦工程顧問公司設計監造的「金門大橋」榮獲2024年度國際道路協會(IRF)全球道路成就獎(Global Road Achievement Awards, GRAA)「設計」類大獎，該獎項是全球道路與交通領域中最具權威的獎項之一。

評選過程極為嚴格，來自全球各地的道路與交通領域菁英專家組成的評審團，針對世界各國引以為傲的參選項目進行評比，並選出每一類別中最為傑出的單一工程。

「金門大橋」能夠在眾多優秀的競爭者中脫穎而出，獲得「設計」類別的大獎，此一殊榮無疑是對該項目卓越設計與創新精神的高度肯定。頒獎儀式昨(12)日，在美國奧蘭多舉行的IRF全球道路(R2T Conference & Exhibition)年會上正式頒發。

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▲施義芳董事長（中）與世曦同仁及高公局代表於會場合影。（圖／世曦提供）

▲施義芳董事長（左四）與世曦同仁及高公局代表於會場合影。（圖／世曦提供）

台灣世曦由施義芳董事長領軍代表受獎，同行同仁包括黃炳勳副總經理、蔣啟恆資深協理、陳明谷經理、以及柯明佳經理。此外，來自交通部高速公路局的郭呈彰總工程司、張震宇主任、馮焱明科長，及長期協助參選本獎項的高科大蘇育民教授也一同見證此榮耀。

此次行程除參與領獎以外，順道拜訪邁阿密大學、佛羅里達大學及佛羅里達州交通廳材料研究室，討論新材料研究發展情況，交換台美雙方實務應用心得，並參觀其實驗室設備，讓參訪一行人收穫豐富。雙方也認同台灣與佛州環境相似，未來應該能有更多的交流合作。

本次獲獎之金門跨海大橋為連接金門本島與烈嶼(小金門)的重要交通樞紐，金門距離台灣約260公里，小金門更為離島中的離島；長久以來兩島間僅能倚賴海運交通，惟海運受天候影響甚巨，多年來民眾引頸期盼能建構一座穩定且具景觀意象橋梁，以滿足來往交通安全並整合地方資源及促進觀光發展。

台灣世曦表示，身為台灣工程顧問界的領頭羊，當仁不讓一肩挑起此艱鉅任務，其中不僅需凝聚地方共識，更要挑戰金門特殊的花崗岩地質其岩盤傾斜、深度變化等特性，及水深、海象之艱難條件，包含工址最大水深達23公尺、最大潮差達6公尺、強勁之海流最高流速達每秒1.6公尺等，尚須克服冬季強烈東北季風、春季的濃霧瀰漫，每逢夏秋兩季颱風侵襲等惡劣氣候，再加上地處偏遠離島，施工人員、大型機具、物料運補不易，以及施工安全與海上交通安全的維持，不難窺知金門大橋工程之步履維艱。

▲世曦工程設計的金門大橋。（圖／世曦提供）

▲世曦工程設計的金門大橋。（圖／世曦提供）

金門大橋除克服荊天棘地的障礙外，尚需滿足由金門縣民票選之「高粱穗心」景觀意象需求。高粱為金門列島主要農產品，其釀造出的高粱酒芳香濃烈，名聞遐邇，金門大橋造型優美並充分結合地方特色，成為金門新地標。

「金門大橋」的獲獎不僅為台灣道路交通設計領域增添光彩，也讓全世界再次看到台灣世曦。施義芳董事長表示：「我們深感榮幸能夠獲得IRF全球道路成就獎的認可，這不僅是對金門大橋工程團隊努力與專業的肯定，也讓我們更加堅定未來持續推動創新設計與技術應用的決心。我們的目標是將更多台灣的優秀設計推向國際舞台，並與全球相關產業共同探索更安全、更環保、更具韌性的道路建設未來。」

台灣世曦將繼續秉持創新與專業的精神，為更多國家與地區提供先進的工程顧問服務，並以更高的標準與更卓越的技術，為世界各地的基礎設施建設貢獻更多智慧與力量。

關鍵字： 台灣世曦金門大橋IRF設計類大獎

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