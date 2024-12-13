IEAT國際酒類推廣會　30國駐台辦事處參展、700位買主創新高

▲IEAT「2024年國際酒類產品貿易推廣會」現場交流熱絡，買氣不斷。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)連續15年主辦的「2024國際酒類產品貿易推廣會(品酒會)，昨（12）日在台北晶華酒店宴會廳舉行，吸引逾30個駐台辦事處參與、70家會員酒商踴躍展出，現場更匯聚超過700多位專業買主到場洽談採購，創下歷年新高。

IEAT林宏銘副理事長於開幕式時指出，台灣酒類市場消費力與日俱增，從啤酒、葡萄酒到威士忌等多元酒款皆展現蓬勃商機。透過IEAT長期的用心耕耘，此活動已成為台灣專業B2B酒展指標性盛會，成功為專業買主與台灣酒商提供多元酒類進口代理選擇及專業採購的首選平台。

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▲「2024國際酒類產品貿易推廣會」由IEAT林宏銘副理事長(左)、經濟部國貿署鄭錦松經濟參事(右)致開幕詞。（圖／IEAT提供）

在IEAT的穿針引線之下，今年參展酒商展示來自全球五大洲、逾600款優質酒品。15年來的深度經營讓此平台名聲遠播，不僅吸引亞洲市場高度關注，更吸引來自歐、美、澳洲等地酒莊踴躍參與，創造多方共贏的商機。

經濟部國際貿易鄭錦松經濟參事致詞時強調，透過IEAT多年的耕耘，此品酒會已成為台灣酒類市場的年度指標性盛事。台灣對外貿易穩定成長，消費者對國際酒品的多元與高品質需求日益提升；在IEAT持續努力下，品酒會為世界各國酒商提供一個進入台灣市場的黃金門戶，也為本地買主創造獨一無二的採購及代理舞台。

▲開幕式主辦國「紐西蘭貿易發展中心」處長Ms. Tina Wilson致詞，活動以紐西蘭毛利文化表演揭開序幕。（圖／IEAT提供）

今年的品酒會由「紐西蘭貿易發展中心」以紐西蘭毛利文化傳統特色戰舞表演為今年的品酒會揭開序幕，紐西蘭貿易發展中心Tina Wilson處長在致詞中表示，紐西蘭憑藉得天獨厚的自然環境與著名的葡萄品種，結合永續理念，製造出世界級的優質酒品。她強調，台紐雙邊合作不僅是商業往來，更是透過文化與價值觀的共享，打造一座兼容人文與商機的國際橋樑。

IEAT品酒會的規模持續擴大與創新，今年的活動除了邀請澳洲、比利時和加拿大等已連續15年積極參與的駐台辦事處外，還迎來了盧森堡和捷克的首次參與。其中，捷克共有4家酒莊遠道而來活動現場推廣捷克的優質美酒。更值得一提的是，活動現場包括來自IEAT在日本熊本縣姐妹會「熊本縣商工會連合會」的笠愛一郎會長，以及美國新墨西哥州參眾議員訪團親臨參加，為這場一年一度的品酒盛會增添豐富的國際色彩。

▲IEAT林宏銘副理事長(前排右7)、經濟部國際貿易署鄭錦松經濟參事(前排左7)、外交部拉美司溫曜禎大使回部辦事(前排左5)、IEAT姐妹會熊本商工會連合會笠愛一郎會長(前排右6)、IEAT黃文榮秘書長(前排右4)及協辦駐台辦事處代表聯合參與開幕式合影。（圖／IEAT提供）

今年展出的酒品包括來自日本清酒、盧森堡啤酒、德國、美國、澳洲、智利的葡萄酒、馬來西亞威士忌、加拿大冰酒等，蒞臨現場的專業買主無須出國，即可品嘗全球優質及特色酒款。

2024年第15屆「國際酒類產品貿易推廣會」在一整天的熱絡交易中圓滿落幕。與會貴賓經濟部國際貿易署、外交部，及各國駐台辦事處都對本活動表達高度肯定，參展酒商及參觀買主更是給予熱烈迴響！IEAT未來將持續舉辦「國際酒類產品貿易推廣會」，提供國內外酒類業者推廣產品的媒合平台，為台灣酒品市場年年注入新氣象！

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