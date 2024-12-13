00735增川湖2檔、刪除南亞科3檔成分股

中美晶董座還原協商休假原委 本意盼「不影響年終、1月薪資」

太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，消息傳出後，今日股價一度重挫超過9%，中美晶董事長徐秀蘭下午也親上火線還原整起事件，強調目前都還在協商階段，但本意都是希望照顧員工，讓員工在年終、1月薪資不影響情況下，能夠停工來降低庫存，至於要不要動用特休，這個選擇權也在員工身上，公司都有方案提供讓員工自行選擇來因應。

BBU概念股重獲青睞？新盛力領軍 1檔獲巨型韭菜加碼

熱門BBU（備用電源組）族群，今（13）日展開跌深反彈行情，重獲資金青睞，由新盛力（4931）領軍，一度飆漲9%，最高上攻58.7元，其次興能高（6558）漲幅逾7%，最高反彈到39.75元，素有「巨型韭菜」之稱的中環（2323）昨（12）日公告敲進BBU順達科（3211）1661張、價格在206.19元，但目前仍處在小套牢。

抽中有望賺2.4萬元 博盛半導體16日開放申購、承銷價186元

博盛半導體（7712）預計在12月26日上櫃，12月16日至18日辦理公開申購，承銷價為186元，若以12日興櫃收盤價210.5元換算，幸運抽中一張有望現賺2.4萬元。

比特幣上看100萬美元？ 專家建議挪移5%資金參與市場

川普次子現任川普集團執行副總裁 Eric Trump 日前參加比特幣中東北非峰會時強調比特幣的稀缺性，未來將有潛力達到100萬美元的目標價，對此趨勢，投資專家建議，一般投資人，也可考慮挪移5%的資金，增加投資組合的成長性。

蘋菓西打重生「債務全清償」 大飲股價亮燈漲停

老牌飲料「蘋菓西打」母公司大飲（1213）去年經歷食安危機後遭勒令停工，今年又爆出欠薪，不過今年下半年產能陸續恢復，昨法說會中也透露賣地資金已入帳，銀行欠款也全數清償，今（13）股價亮燈漲停至13元，寫下4個月新高。

英特爾高層承認「代工分拆有可能」 股價應聲上漲2.3%

根據外媒路透社報導，英特爾前執行長基辛格下台後，兩位領導英特爾的高層週四承認，如果明年推出的新晶片製造技術不成功，公司就可能被迫出售其製造業務。

2025十大亮點工作揭曉 「AI機器學習工程師」菜鳥年薪上看80萬

AI需求火熱，許多行業都將AI導入工作，像是科技業、金融業、餐飲服務業等，都能出現AI相關應用，預計這些行業別在農曆年節前後，可望大舉徵才；1111人力銀行盤點「2025年10大亮點工作」，包括AI機器學習工程師（Gen AI）、半導體先進製程工程師、環境工程師、雲端架構師、資安分析師、數位廣告投手、碳盤查管理師、軟裝設計師／統包工程師傅、健康管理師、身心靈療癒工作者等，其中，AI機器學習工程師需求夯，剛入行者平均年薪上看80萬元。 AI需求火熱，許多行業都將AI導入工作，像是科技業、金融業、餐飲服

博通看好Q1 AI產品營收成長65% 盤後股價一度漲逾16%

根據外媒彭博社報導，博通(Broadcom)在預測其AI晶片需求將激增後，股價受利多激勵上漲，一度飆漲16%至209.68美元。

台股上3萬點？ 台綜院劉泰英：長線有機會

面對川普2.0變數，各國如臨大敵戒慎恐懼，台綜院創辦人劉泰英認為，台灣掌握關鍵半導體先進技術，即便可能受川普新政影響，經濟表現不會太差；至於台股明年是否有機會看到3萬點？劉泰英回應，短期不好預測，但長期一定有機會。

清大校務基金操盤超！10年賺快6億 12檔續抱到2025年？

說到國內大學營運，教育部在1996年引進校務基金制度，第一個當然是為了學術自由，學校有能自己靠投資獲利，就不用受限於政府或財團。再來是參考耶魯大學、哈佛大學的校務基金投資歷史悠久，每年基金不只操盤成功，規模亦不斷提高，目前哈佛大學校務基金已經是500億等級的規模，耶魯大學校產基金規模則在400多億美元，每年投資回饋給學校的收益也越來越猛，大家都知道大學經營相當燒錢，加上少子化影響學費收入，因此投資獲利更為重要。