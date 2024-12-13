資策會與日本青森縣合作　促進數位人才交流與培育

▲日本青森縣知事宮下宗一郎（左）與資策會董事長黃仲銘（右）簽署合作備忘錄。（圖／資策會提供，下同）

記者黃君瀚／綜合報導

台日合作再進一步！今（13）日台南市台日文化友好交流基金會與資策會聯手，邀請青森縣知事宮下宗一郎率團來台，介紹青森的產業實力與多元資源。活動中，雙方希望透過交流，加強台日間的合作，特別是在人才培育與技術創新方面開創更多機會。

青森縣一直以來以其得天獨厚的自然資源與農業產品而聞名，但其實除了大家熟知的蘋果與食品加工外，青森在精密機械、電子設備以及新能源技術等領域也具備強大實力。尤其在風力與地熱發電技術上，青森處於領先地位，為台日合作的永續發展目標提供了更多可能性。

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台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之指出，青森與台南的友好關係始於水果外交，從蘋果與芒果的交換到文化推廣活動，如青森睡魔祭的舉辦，兩地友誼不斷深化。此次活動更是雙方攜手的升級版，基金會致力成為青森與台灣的橋梁，推動雙向人才交流計畫以及產學合作等多項具體行動。

資策會董事長黃仲銘在活動中表示，資策會一向扮演政府與產業間的橋樑角色，負責推動台灣科技進步。這次能與青森縣合作數位人才培育、實習交流與產學合作，是基於過去累積的成功經驗，未來會繼續深化雙方合作，力求實現雙贏。

青森縣知事宮下宗一郎在說明會上分享，青森不僅是日本最大的蘋果產地，還利用蘋果開發出多元的高附加價值產品。此外，青森擁有豐富的海洋資源與先進的加工技術，結合台灣產業的專業，能夠激發更多創新與市場潛力。

活動尾聲，宮下宗一郎感謝台南市台日文化友好交流基金會及資策會的精心安排，並期待未來能有更多互動與合作，共同開拓技術創新與新市場。這次的合作，不僅是台日友誼的延續，更為雙方帶來無限可能。

在說明會中，宮下宗一郎知事特別感謝財團法人台南市台日文化友好交流基金會的李退之董事長與郭貞慧榮譽董事長、台灣民間好友周東君子女士及資策會的特別安排，希望未來持續有更多的互動與交流，與台灣產業攜手，致力技術創新與開拓新市場。