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C2C快電商推動全台絕育行動　望終止浪浪流浪命運

▲▼C2C快電商推動全台絕育行動。（圖／快電商提供）

▲C2C快電商推動全台絕育行動。（圖／快電商提供）

記者高兆麟／綜合報導

C2C 快電商長年關注浪浪議題，2024年「浪愛滿屋，幸福守護」公益計畫，由創辦人森田、Vic 陳雋希，以及愛心總召夏和熙，攜手台灣之心愛護動物協會全力推動全台灣絕育計畫，終止浪浪們無限流浪的命運。

快電商本次攜手愛心大使，蔡凡熙、禾浩辰，以及夏浦洋、MAX，盼將理念傳達，凝聚更大的社會力量。針對本次公益行動，C2C 快電商同時推出多款公益限定商品，將收益捐贈，整合資源支持絕育計畫的推動。

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C2C 快電商至今已連續六年投入浪浪公益，創辦人森田、Vic 陳雋希共同表示：「我們希望結合企業影響力與藝人號召力，以及每年不間斷的公益活動，希望提升公眾意識，讓更多人了解並一同加入保護浪浪的行動。這次我們將雙手伸向更多角落，從區域性跨足至全台灣，投入更多力量與動保團體合作，推動絕育計畫終止牠們的流浪命運。」夏和熙則同樣連續6年推動浪浪公益，希望以長期行動改善浪浪們所面對的困境。

C2C 快電商也同步推出愛心認購公益限定商品，包含公益厚磅T、手機氣囊支架、摺疊旅行袋、寵物潔牙機等，每件賣出即捐出 50%提供給台灣之心愛護動物協會，來做為絕育輔導經費與資源分配使用，盼凝聚社會的愛心，一同推動浪浪的絕育計畫。

關鍵字： C2C

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