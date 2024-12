黃仁勳愛用台灣白板　3萬員工電郵AI教父天天親閱

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

文/中央社

人工智慧晶片大廠輝達執行長黃仁勳是工作狂,至今仍維持閱讀員工上百封電子郵件的習慣。「華爾街日報」報導,黃仁勳的管理風格與美國企業完全不同,至今仍使用傳統白板、不坐封閉辦公室,並透過電郵與基層員工互動。

華爾街日報(The Wall Street Journal)報導,打造全球最有價值企業之一的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳,每天早上開始一整天都會瀏覽上百封電郵,週日晚間為自己倒杯威士忌放鬆時,還可能讀更多郵件。

數十年來,輝達員工向他發送工作進度、個人想法與業界動態等最重要5件事(Top-5 Things, T5Ts)的電郵內容,黃仁勳一直都會看完這些郵件。他曾說:「如果你寄給我,我就會看。」

黃仁勳在創業前就有廣讀員工電郵的習慣,如今成為矽谷鉅富,衣櫃裡掛滿黑色皮夾克,他仍認為閱讀T5T電郵是打破公司階層、維繫組織原則的好方法,透過員工郵件可瞭解公司實際脈動與管理者接觸不到的內幕。

「輝達之道:黃仁勳打造晶片帝國,引領AI浪潮的祕密」(The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant)的作者金泰(Tae Kim)認為,黃仁勳的科技管理風格與美國傳統大公司完全不同。

輝達如今與蘋果(Apple)及微軟(Microsoft)平起平坐,成功之道不僅是生產人工智慧(AI)晶片,也包括領導者獨特的性格。金泰寫道,輝達獨特的組織設計與工作文化,讓公司如黃仁勳所說那樣以「光速前進」。

黃仁勳喜歡在公開會議室裡工作,不把自己關在封閉的個人辦公室,他常在美國企業已少見的傳統白板上發想計畫,還特別喜歡使用僅在台灣出售的某台灣品牌白板。他記得輝達曾有近乎倒閉的歷史,認為自滿才是最可怕的競爭對手,這是61歲的黃仁勳至今仍是工作狂的原因。

他曾在AI高峰會公開說:「所謂的策略結果不是我說的,而是員工怎麼做。所以瞭解所有人的工作方向非常重要。」

金泰提到,黃仁勳持續閱讀T5T電郵的習慣意外成為解決企業難題之道。企業規模擴大的下一步就是組織官僚化,黃仁勳對大公司的官僚氣息相當敏感,而他和輝達內部員工同步,瞭解所有人的優先工作項目是正確的,但這比晶圓廠數十億個電晶體進行化學程序還要困難。

美國企業執行長多傾向淡化員工提供的資訊,並將其留在辦公桌上,但黃仁勳不相信單純來自策略計畫與公司現狀的報告。他曾說閱讀公司現狀報告就像元宇宙,沒有多少資訊。除了管理階層的資訊外,他也要「來自邊緣的想法」。

黃仁勳可以看到3萬名輝達員工向團隊與管理層發送的一般工作電郵,這些資訊簡短扼要、列點說明。企業員工通常只會表達執行長想聽的意見,但輝達員工不會寫黃仁勳愛聽的內容,而是單純說明狀況。

傾聽與閱讀3萬名員工的意見可能會累死執行長,不過黃仁勳樂此不疲,也確實獲得不少業界寶貴資訊。他曾在幾年前接獲當時看來古怪,卻是加速機器學習的重要發展內容,輝達因此提高繪圖處理器(GPU)的投資與專業比例,幾年後明顯出現高度回報。