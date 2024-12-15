爽賺千萬！　大俠武林買股4心法

▲大俠武林掌握「跌買進，漲看戲」鐵律，低檔重押績優股。



圖文／鏡週刊

跌買進、漲看戲，是大俠武林闖蕩股海的鐵律。他曾經花5年時間存700張兆豐金、年領百萬股息，打造股票印鈔機，2年前在兆豐金股價43元高點全數出脫，獲利千萬入袋，再用「不定期不定額」策略存績優股，爽賺股息價差。看準2025年「熱錢追著瘋子跑」，投資市場買幻想、玩噱頭，大俠武林在8月股災時重押鈊象30張，3個月來已漲5成，坐等明年活跳跳的爆發行情。

「投資終極目標就是賺錢，有賺就要賣，再將錢變成喜歡的樣子！」曾經持有700張兆豐金的投資達人、有「兆豐王」封號的大俠武林，因為2022年跟兆豐金掰了，被網友罵翻，「存股本來就不是擺著不管，而是達到目標報酬時進行調節，這樣才能cover生活每一天。」

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像是3年前在桃園買下2千萬元的預售屋，大俠武林也果斷賣掉元大金，拿200萬元支付訂金、簽約、開工等款項。「這就跟買屋收租一樣，投資房地產並非只求收租，房價漲幅也是關鍵。」大俠武林說：「房子（股票）還沒有賣掉之前，我就好好收租（領股息），但不代表長線不去賺房地產的價差啊！兩個都要賺。總報酬比股息更重要。」

心法一：趁低檔重押績優股

「我一直以來都強調，當持股殖利率跌到4％時，就要調節，明明帳上有賺卻不肯賣，何必當股票的奴隸呢？」兆豐金脫手後，大俠武林去年底以650元股價買進4張遊戲股王鈊象，要讓總報酬再創高。

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