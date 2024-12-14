川普2.0來臨　法人：股債搭配駕馭多變市場

▲川普新政恐衝擊非美國市場，成長差距擴大。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統當選人川普即將走馬上任，全球將進入「川普2.0」新時代。柏瑞投信表示，展望明 （2025）年，當前強勁的資本支出週期得以延續，美國經濟將傲視群雄，不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距，預期市場仍會以美國為中心，但景氣循環內的調整期間可能很漫長，至於新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰，建議彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境和強化投組風險管理。

柏瑞投信指出，美國受惠於生產力與勞動力的成長，促進低通膨的經濟增長，而貨幣政策將接續成為推動經濟的要角。中國也試圖運用多管齊下的激勵措施來阻止經濟衰退，這將支撐非美地區的增長。由於美國經濟展現長期韌性，加上高生產力持續改善，消除了通膨風險並加速經濟成長及企業獲利，因此關於硬著陸與軟著陸的討論現在可以告一段落，且預期美元仍將有走強空間。

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針對「川普2.0」可能對股市帶來之影響，柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股。不過從評價面來看，大型股確實偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且降息後令中型企業的融資成本下降，亦具有更高的獲利成長預期。此外，在貨幣寬鬆和金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。

其他看好的股票市場，包括印度、台灣和英國股市，主要是這些地區持續提高生產力、進行核心投資，將帶動經濟進入結構性成長的領域。至於在全球固定收益市場的影響上，美國市場可能會出現過熱，非美市場則將面臨貿易政策的挑戰，使得非美市場的債券出現賣壓，但如果因此引發拋售，反而是為這些地區的債券創造買入的機會，例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。