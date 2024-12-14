博通市值超車台積電　謝金河：AI 股輪漲從台灣出口看端倪

▲財訊傳媒董事長謝金河表示，這一波AI股漲勢從台灣出口就可以看到端倪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

博通（Broadcom、AVGO）在美股13日收盤大漲24%，市值衝破1兆美元，以些微差距打敗台積電（2330）ADR市值，財訊傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書發文指出，這一輪AI（人工智慧）股的上漲，漲的不是輝達（NVIDIA），超微（AMD），而是AI應用週邊受益的產業，其實台灣在出口的表現已經看到一些端倪。

謝金河以「AI正帶來新的產業革命：台灣的量變與質變！」為題發文表示，美國股市收盤，最大的亮點是博通公布到11月3日為止的第4季業績，受益於AI的推波助瀾，營收140.5億美元，年增51.3%，淨利43.2億美元，Eps1.42美元，AI是最大的成長動力。

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謝金河說，這一輪AI股的上漲是以AI應用週邊受益的產業，其實台灣在出口的表現已經看到一些端倪。

他進一步表示，台灣剛剛公佈的前11個月出口數據顯示，11月單月出口410.9億美元，年增9.7%，這是連續第13個月的成長。台灣的出口能持續成長，得力於資通訊產業的助力及美國市場的成長。

謝金河指出，今年前11個月資通訊產業出口1027.61億美元，年增64.9%，相較於以半導體為主的電子零組件出口1600.42億，年減1.7%，AI需求帶動的出口增長取代傳統石化等產業的出口，成為台灣出口成長的主力，反而是過去出口最大宗的半導體，今年前11個月出口到中國833億美元，年減5.9%，今年反而呈現衰退狀態。

