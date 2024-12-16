快訊／台積電漲20元至1085　台股開盤大漲187點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（16日）以23207.21點開出，指數大漲186.73點，漲幅0.81％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1085元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲1.5元至188元；廣達（2382）上漲1.5元至287元；陽明（2609）上漲0.9元來到81.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.41元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌86.06點或0.2％，收在43828.06點；標準普爾500指數下跌0.16點或0.0％，收6051.09點；那斯達克指數上漲23.88點或0.12％，收在19926.72點；費城半導體指數上漲167.59點或3.36％，收5149.78點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43828.06
|▼86.06
|▼0.2%
|S&P500
|6051.09
|▼0.16
|－-0.0%
|NASDAQ
|19926.72
|▲23.88
|▲0.12%
|費城半導體指數
|5149.78
|▲167.59
|▲3.36%
資料來源：證交所
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