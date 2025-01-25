別怕新生兒被拒保不敢篩檢　保險法權威：公費篩檢免煩惱

▲新生兒示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近期有媒體報導指出，「近五年來，新生兒罕見疾病自費篩檢人數減少三成，部分家長為了讓寶寶更容易投保終身商業保險而延遲篩檢」。對此，台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，家長應了解：公費與自費篩檢在理賠上有不同規定，選擇公費較不用擔心，若增加自費，則應留意締約過程相關規範。

台北榮總近期發布統計數據表示，新生兒自費罕病篩檢率逐年下降，2008年受檢率高達98%，近五年卻逐步減少，今年竟降至76%。

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媒體引用北榮兒童醫學部主任牛道明的說法，指出主因在於：部分家長誤信網路訊息，先等孩子買好商業保險後，再進行新生兒篩檢。因此錯失新生兒診斷、治療等黃金時間，造成幼兒終身傷害。

公費篩檢：理賠權益有保障

其實，根據金管會的規定，公費篩檢不會影響新生兒的投保權益。

劉北元表示：「公費篩檢通常在新生兒出生48小時後進行，如果接續進行投保，篩檢結果往往會在保險公司核保完成前出現，萬一結果是陽性，家長也不用擔心，醫療險在核保完成後，其承保效力會追溯至要保申請書提交當日，且金管會明令不受等待期的限制。」

此外，如果保險公司將新生兒篩檢列為要保書中提到的「健康檢查」，一旦篩檢結果為陽性，劉北元提醒，家長有責任在保險核保完成前，依據實說明義務補行告知，若未據實告知，可能導致日後理賠時產生糾紛，甚至被解約。

有些家長可能擔心若補行告知，會被保險公司拒保。但劉北元解釋，金管會針對新生兒先天性代謝異常疾病篩檢相關規定指出，如果保險公司將新生兒篩檢列為要保書中提到的『健康檢查」，則必須在要保書中清楚說明，讓家長明確了解篩檢屬於此類檢查的範疇。若篩檢結果為陽性，則應視為健康檢查中的『異常情形』，這樣的規範有助於避免日後產生爭議。

劉北元進一步指出：「家長縱使補行告知陽性篩檢結果，金管會也要求保險公司不得逕行拒保篩檢結果為陽性的新生兒，而是應依據個別被保險人的複檢結果及醫學專業判斷，採取延期承保或其他適當方式處理。」

這意味著，未將新生兒篩檢列為要保書中提到的「健康檢查」的保險公司不但須遵守「排除等待期」規定承保，後續醫療費用也應理賠；而將新生兒篩檢列為要保書中提到的「健康檢查」的保險公司，在知悉新生兒篩檢結果為陽性，也不能直接拒保。

因此，選擇公費篩檢的家長可放心，篩檢結果不影響寶寶的投保權益，但需注意相關責任與程序，確保理賠順利進行。

自費篩檢：等待期限制需注意

對於自費篩檢，劉北元則說，自費篩檢並不在金管會前揭函文中，排除等待期間的範圍，「因此，由於通常在保險公司核保完成前，篩檢就有結果，若顯示陽性，仍會受到等待期間的限制，相關疾病可能被排除在承保範圍之外，這是家長需特別謹慎的一點，」劉北元表示。

此外，自費與公費一樣，保戶需遵守補行告知義務。「在核保完成前，所有健康狀況的變動都需告知保險公司。如果故意隱瞞篩檢結果，未來理賠申請可能發生爭議，甚至遭到解約，且將自費篩檢陽性結果補行告知保險公司時，保險公司可直接拒保。」

專家呼籲：不同篩檢方式，結果大不同

新生兒健康攸關家庭未來，篩檢與投保不應互相矛盾。劉北元強調，公費篩檢在理賠權益上具明確規範，家長無需擔心影響投保，反而應把握篩檢的黃金時間，及早發現並處理潛在健康問題。

至於額外增加自費篩檢的家長，則謹慎留意等待期限制，並履行據實告知義務，避免因程序疏忽影響理賠。

除家長需留意，劉北元也呼籲主管機關與保險業者加強宣導，「透過清楚揭露篩檢與保險的法規差異，協助家長消除誤解，才能讓篩檢真正成為寶寶健康與未來保障的第一道防線。」



