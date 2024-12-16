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晶華重掌新光信義傑仕堡經營管理　潘思亮估住房率提升到95％

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲新光人壽副董洪士琪、晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

信義區頂級酒店式租賃豪邸「新光信義傑仕堡」在暌違10年後，再度委由晶華（2707）酒店經營管理，晶華董事長潘思亮表示，這次合作意義非凡，期盼新光信義傑仕堡委託經營管理後，營收能夠雙位數成長，住房率提升到95％以上。

潘思亮表示，新光信義傑仕堡住客有一半都是國際企業高官，晶華在飯店這方面經營很久的時間，對於住房率提高有信心；新光信義傑仕堡在傑仕堡商旅經營的期間內，住房率約83％，國內外住客占比各半，之後希望能夠將住房率提高到95％、營收雙位數成長。

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潘思亮指出，2005年接下傑仕堡的經營管理案後，也為集團開啟全新發展契機，晶華開始在豪宅管理的領域積極發展，接下來的案子包括上海知名豪宅湯臣一品、歐洲黑山港的麗晶豪邸、美國波士頓的麗晶海景豪邸、以及富國島麗晶酒店的品牌別墅，每一個物業的銷售以及租賃成效都超過市場預期，與五星級酒店同步的各項住戶服務也獲得肯定。

據了解，目前晶華負責經營管理共有5處，其中4處為新北三重捷絲旅、台南虎山捷絲旅、日本大阪捷絲旅、花蓮太魯閣晶英，另1處即為新光信義傑仕堡，潘思亮指出，新板傑仕堡目前沒有經營管理的相關規劃。

新光信義傑仕堡有18坪至150坪的房型規劃多元得宜，平均每坪月租金近3200元，再加上泳池健身房、餐廳、SPA等完善的設施及優質的酒店式管理服務，開幕營運至今都是信義區租賃豪邸的首選。

關鍵字： 頂級租賃豪邸晶華經營管理新光信義傑仕堡信義區豪宅

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