中油取得SAF認證　為台灣航空業注入綠色動能

▲中油取得永續航空燃油驗證。（圖／台灣中油提供）



記者廖婕妤／台北報導

中油今（16）日舉行ISCC CORSIA（國際永續性與碳驗證-國際航空業碳抵換及減量計畫）及ISCC EU（國際永續性與碳驗證-歐盟）證書授證儀式，為國內首家油公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益的永續航空燃油（SAF）資格，象徵台灣在全球綠色航空產業鏈中的重要地位。

中油表示，藉由此次通過驗證，充分展現對能源轉型的堅持，將持續關注ICAO擘劃國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）推動進程，為航空業溫室氣體減量碳排，抑制全球暖化盡一分心力，特訂2025年為永續航空燃油（SAF）供應元年，為超前部署，於今年初啟動ISCC驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經10個月、14個單位近500人次齊心努力，終取得ISCC CORSIA及ISCC EU證書，實踐明年為永續航空燃油供應元年的里程碑。

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中油指出，此次獲得ISCC CORSIA及 ISCC EU證書，不僅證明中油的永續航空燃油推動進程與國際接軌同步，也展示在永續能源實踐的實力與決心，以及在全球能源轉型趨勢中的積極態度，為台灣航空業注入綠色動能，未來台灣中油將持續推動永續能源技術創新，為實現淨零排放願景貢獻力量。