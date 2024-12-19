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台灣正式邁入碳定價時代　國發會：是經濟誘因非財政工具

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

國發會今（19）日召開第125次委員會議，由環境部就「我國碳定價推動現況及展望」提出報告。國發會主委劉鏡清表示，未來將協同各相關部會持續關注碳費制度推動，並與會首長關注綠領人才培育。

劉鏡清表示，碳費制度上路後，我國正式邁入碳定價時代，第一階段碳費徵收對象約281家企業，不包含營建業、住商部門及交通運輸部門等直接影響民生物價的對象，未來將配合擴大盤查登錄對象，分階段調降碳費起徵門檻。政府也會針對受影響的企業先行輔導，降低企業的衝擊。

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劉鏡清指出，我國碳費制度是經濟誘因，不是財政工具，請環境部及各相關部會持續辦理多元形式的社會溝通會議，與產、官、學、研界攜手合作，公私協力擴大各界共同參與自願減量。

另請環境部儘速依預算法規定完成「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」之修訂，讓收入用途符合碳費專款專用之目的與原則，並向社會妥善說明碳費用途，積極爭高度社會支持並凝聚共識，同時接軌國際作法，讓碳定價成為臺灣綠色成長新動能。

環境部已於今年8月29日訂定「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，初期收費對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力、燃氣供應業及製造業，並將自碳費開徵隔年起，於每年5月底前依前一年度溫室氣體排放量，計算應繳納之費額。另碳費收費對象採行溫室氣體減量措施，並達中央主管機關「指定目標」者，可提出「自主減量計畫」申請核定「優惠費率」。

國發會表示，碳定價制度為驅動我國產業淨零轉型重要關鍵，碳費是以減量為目標，如收費對象均能提出自主減量計畫，推估2030年可減少約37百萬公噸二氧化碳當量的排放量，有助於我國達成國家自定貢獻（NDC）。

國發會指出，為協助碳費徵收對象順利銜接碳費制度，環境部已辦理7場次碳費子法說明會，並偕同經濟部辦理自主減量輔導說明會，啟動相關輔導機制，另於全臺各縣市辦理碳定價制度座談會，擴大各界共同參與自願減量。

關鍵字： 碳費制度碳定價減量計畫綠領人才培育碳排放量

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