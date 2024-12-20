兆豐銀率先推出「68017」簡訊碼　杜絕金融詐騙

▲防堵詐騙，兆豐銀推出「68017」簡訊碼

記者巫彩蓮／台北報導

為杜絕詐騙疑慮並保護客戶財產安全，兆豐金（2886）旗下兆豐銀宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動，並領先同業推出「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行，彰顯其在打擊詐騙方面的前瞻布局與堅定決心。

近年來假冒銀行名義的釣魚簡訊屢見不鮮，已成為影響客戶安全的一大隱憂。繼政府推出「111」政府專屬簡碼簡訊後，兆豐銀行導入「68017」簡碼簡訊服務旨在提高簡訊來源的辨識性和可靠性，前兩碼「68」係電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼。未來兆豐銀的客戶只要收到由「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送，無需擔憂遭受假冒簡訊詐騙。此服務猶如社群平台上的藍勾勾認證，不僅方便客戶快速辨識，更能有效防範假冒簡訊詐騙案件的發生，降低民眾因點擊釣魚連結或誤信詐騙訊息而蒙受損失的風險。

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兆豐銀行率先採用簡碼簡訊以「68017」作為官方簡訊發送碼，針對內含連結或機敏資料的簡訊，兆豐銀行計畫分階段導入簡碼簡訊發送，以確保每則簡訊都經過嚴密的審核流程。這些措施不僅能有效保障客戶個人資料安全，也展現兆豐銀行以客戶信任為核心價值的經營理念。