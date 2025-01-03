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金融業首例！台北富邦銀行推綠電團購　助中小企業轉型減碳生力軍

▲ 全台金融業首例！台北富邦銀行推綠電團購，助中小企業轉型減碳   成為淨零生力軍。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

為協助中小企業綠色轉型，台北富邦銀行於19日舉行企業客戶綠電團購簽約儀式，與再生能源售電業者—陽光伏特家聯袂合作，協助中小企業客戶成功完成綠電團購，開啟中小企業採購綠電新模式，成為全台金融業首例。

▲富邦銀綠電團購簽約影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼在台北富邦銀行法人金融總處總處長莊慧玫見證下，企業客戶與再生能源售電業者完成首波綠電團購簽約儀式 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲富邦銀綠電團購簽約影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在全球永續趨勢及國際綠色供應鏈驅動下，企業綠電需求日益攀升，然而對於缺乏資源的中小企業來說，現行採購綠電仍需面臨許多挑戰。根據「RE10X10 企業綠電倡議2023年度報告」統計，加入該倡議的中小企業中，有55%認為綠電價格過高，24%因用電量少而無法轉供。

北富銀在行內對近1,500家中小企業發起的永續調查也顯示，超過20%的企業有購買綠電的需求，但因沒有適合的購電管道或缺乏綠電轉供規劃所需要的技術及專業人才，而無法順利採購綠電。有鑑於此，北富銀首開金融業先河，與陽光伏特家合作發起中小企業綠電團購，協助客戶解決購電瓶頸。在台北富邦銀行的牽線與見證下，企業客戶與再生能源售電業者完成首波綠電團購簽約儀式。

▲富邦銀綠電團購簽約影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北富邦銀行法人金融總處總處長莊慧玫 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台北富邦銀行法人金融總處總處長莊慧玫表示：「這是一個非常重要的里程碑，很希望透過今天的簽約，接下來我們能夠把團購給擴大，讓大家在淨零碳排這條路上，達到綠電的目標。」莊慧玫總處長亦指出：「我們跟很多的企業夥伴都是非常長期的往來，所以多年來我們也了解大家對於低碳轉型上面的焦慮。我們期許自己能夠做一個綠色金融領跑員的角色，真正找出解決方案，讓企業界一起來做低碳轉型。」

陽光伏特家執行長馮嘯儒表示：「我們今天看到台北富邦銀行它帶頭的來去當領頭羊，來促成這個團購的行動，某種程度就是在對市場上面的一種跡象，或者一種宣誓，我覺得對市場來說也是很大的一個助力。」

▲▼ 。（圖／北富銀提供）

▲全球吹起永續風，企業紛紛搶購綠電，但中小企業卻因經費和用電量等問題，難以跟上這波趨勢。（圖／陽光伏特家提供）

本次綠電團購專案，北富銀協助世豐螺絲、金元福包裝、胡連精密、環鋒工業、寬仕工業及富致科技等6家企業與陽光伏特家簽訂企業購售電協議(CPPA)，五年共約採購1,700萬度綠電，帶動更多生力軍加入淨零碳排行列，擴大永續金融生態圈。根據2023年RE10X10企業綠電倡議報告統計，中小企業因綠電價格高昂或用電需求較少，難以採購綠電。台北富邦銀行攜手陽光伏特家，首創綠電團購模式，協助中小企業克服購電障礙。

▲富邦銀綠電團購簽約影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲陽光伏特家執行長馮嘯儒 。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了綠電團購外，台北富邦銀行積極推動多項創新金融專案，成為企業減碳轉型的智囊團，並榮獲2023年菁業獎「最佳綠色金融專案獎」、「最佳風險管理獎」及「普惠金融推動獎」。台北富邦銀行風控長蔡永原表示：「我想台北富邦銀行在執行綠色轉型、綠色金融或者愛護地球上，初衷是希望發揮富邦正向的力量。我們是第一家利用自動化來計算財務碳排放的銀行，另外，也結合經濟部的補助專案，來協助中小企業取得低利的貸款，截至目前為止，北富銀已經協助超過600家的企業取得申請，金額超過100億元。未來我們會繼續努力，希望為離岸風電和綠能永續提供更多幫助。」

▲▼ 。（圖／北富銀提供）

▲▼台北富邦銀行風控長蔡永原開心分享，北富銀以多項創新綠色專案，扮演企業減碳轉型的智囊團，榮獲2024年第十二屆菁業獎「最佳綠色金融專案」等三項肯定。（圖／富邦金控提供、記者鄭遠龍攝）

▲富邦銀綠電團購簽約影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此次創新合作，展現北富銀在企業綠色轉型議合的決心。在轉型的路上，北富銀不單是資金的提供者，更希望能幫助企業建立踐行永續的知識與能力，以實際作為協助提供解決方案。未來，北富銀將秉持「Run for Green」理念，持續推出創新多元的綠色金融服務，發揮金融影響力，與各產業及企業合力推動綠色轉型，共繪永續藍圖。

關鍵字： 台北富邦銀行陽光伏特家綠電團購中小企業減碳金融業

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